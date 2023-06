UTILIZARÁ EL DINERO DE DESAFÍO PARA HACER EL REVOQUE DE SU CASA

En el sorteo N° 97, Carmen Chuquiel, de Apóstoles, se ganó el cheque del Programa IPLyC Desafío Confort, que usará para terminar los detalles de construcción de su vivienda.Dijo que fue una gran sorpresa porque su hija, que vive en Posadas y que la inscribió hace varios años, sin que ella supiera, “fue la que me llamó para decirme que salí ganadora”.“Le dije: ¿cómo? si no me había anotado en nada. Me quedé contenta, pero dudaba, aunque ella me mandó una foto con mi nombre y DNI en la pantalla. Hoy veo que es una realidad”, celebró Carmen, que siempre fue ama de casa y que se dedica a tejer alfombras para contribuir a la economía del hogar y para “sacarme el estrés”.“Me parece una muy buena idea del IPLyC que justo llega cuando una está en una situación de necesidad, tanto en lo que respecta a los electrodomésticos (licuadora, carlitera y pava eléctrica) como al dinero, que estoy necesitando por mi salud, porque tengo gastos en medicamentos, y para terminar el revoque de mi casa”, dijo esta madre de siete hijos.“Me siento muy bien, muy contenta. No me esperaba algo tan lindo, por eso animo a las amas de casa o jefes de hogar que se inscriban. Estoy agradecida al IPLyC SE y al equipo que sale a entregar los premios”, manifestó, quien, apenas enterada, compartió su alegría con su hermana Marta, su esposo e hijos.