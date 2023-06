JUBILADO DE ELDORADO SE QUEDÓ CON EL MILLONARIO PREMIO DEL QUINI 6

El hombre juega los mismos números desde hace unos treinta años, y la suerte lo sorprendió en la modalidad Siempre Sale, realizada durante el sorteo especial N° 3068, llevándose un total de 71.428.571,43 pesos. Manifestó que los números favorecidos fueron el 17, 18, 25, 26, 31 y 45, y que aún no tiene decidido qué hacer con semejante monto.

Como no estaba en casa y no pudo ver el sorteo, inicialmente, revisó el ticket en una página de apuestas, por lo que entendió que se ganó poco más de 71 mil pesos. Días después, cuando acudió a la Agencia N° 353, que es donde confeccionó la boleta de este juego de la Lotería de Santa Fe, supo que el premio era realmente millonario y se quedó sorprendido.