USARÁ EL DINERO DEL DESAFÍO PARA TERMINAR SU CASA

Norma Raquel Balanda, de Jardín América, es la feliz ganadora -N° 98- de este programa del IPLyC que premia a las amas de casa y a los jefes de hogar. Tras recibir en su hogar al equipo del Instituto, aseguró que usará el dinero para comprar chapas para terminar una parte de la casa de madera que levantó junto a su madre y a sus hijos.

Manifestó que estaba mirando el programa junto a su mamá, “que es una fiel seguidora de la Quiniela Misionera” y había pensado que “ojalá que me toque a mí, que hace siete años me había anotado en la Agencia N° 335. Desde entonces, vengo esperando, y estoy recontra feliz de haber sido sorteada”.

Añadió que, “deseaba mucho ser la ganadora. Hasta imaginaba el momento en que abría el portón de mi casa para que me entreguen los premios. Pero cuando el DNI aparece en pantalla, seguido de mi nombre, no caí. Quedé como inmóvil, en shock. Mamá dijo: ¡ganaste! y me dio un abrazo. Sentí una alegría inmensa”. Enseguida la abrazaron también sus tres hijos varones, y su tío la llamó por teléfono para anunciarle la buena noticia que “esperaba, sabía que algún día me iba a tocar”.

Agregó que “esto es algo que ayuda mucho a las amas de casa porque a veces no alcanza para comprar estos hermosos electrodomésticos. Los premios son de gran ayuda, me vienen muy bien, son cosas que me hacían falta, así que agradezco a IPLyC Confort por la cafetera me va ayudar a acelerar el proceso del café; por la plancha, que no tenía y ocupaba la de mamá, y por la licuadora, que tampoco tenía y me viene espectacular”.

Contó que la casa en la que viven fue obra de sus manos y las de su madre, que es “quien nos enseñó a hacer de todo, a mi hermano y a mí. Muchos no lo creen, pero a esta casa la hicimos de cero con ella. Es toda de madera, por lo que nos llevó tiempo. Pero es una gran felicidad, porque es algo tuyo, porque te la hiciste con tus propias manos, es un esfuerzo muy grande porque son días y días de trabajo, y cansancio. Estoy feliz y agradecida a mi madre. Y este aprendizaje es el que transmito a mis tres hijos varones, que, para mí, son todo”.