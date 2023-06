ARRANCA UNIÓN POR LA PATRIA

Cargado de tensiones, alguna puteada y acusaciones cruzadas. El impacto del cierre de alianzas en el menú de candidatos del peronismo Con las PASO prácticamente confirmadas, Daniel Scioli quedó habilitado para competir y avisó que no se baja. La opción de un salto nacional de Axel Kicillof volvió a cobrar fuerza, lo que a su vez abriría el juego en territorio bonaerense. Eduardo «Wado» de Pedro encabezará el primer acto bajo el sello Unión por la Patria. Sergio Massa se mostró con anuncios de inversiones. Se esperan definiciones para principios de la semana próxima. Expectativas por el discurso de CFK este jueves en Río Gallegos.

Por Matías Ferrari

Fue algo más que un cierre de alianzas. Para el ex Frente de Todos –desde ahora, Unión por la Patria– se trató de un miércoles de especulaciones a todo trapo también en materia de nombres y candidaturas. Cada terminal implicada en la discusión grande salió a mover sus fichas. Con las PASO prácticamente confirmadas, Daniel Scioli quedó habilitado para jugar y todo indica que competirá con el apoyo del presidente Alberto Fernández. La pelota quedó, así, en la cancha del kirchnerismo y el massismo, que se encaminan a su propia definición. En ese marco, la opción de Axel Kicillof como protagonista de un salto hacia la boleta presidencial volvió a cobrar fuerza, aunque varios intendentes insisten en los riesgos que implica la jugada en la propia Provincia de Buenos Aires. Eduardo “Wado” de Pedro, por su parte, encabezará un acto de alto voltaje simbólico: estrenará desde Morón el nuevo sello electoral. Sergio Massa, en tanto, continuó con la agenda de gestión y campaña, con anuncios de inversiones. El menú sigue abierto. En ese contexto, Cristina Kirchner reaparecerá públicamente este jueves desde Río Gallegos.

El peronismo en su conjunto estará atento –otra vez– al contenido del discurso de la vicepresidenta, que viajó acompañada por el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, protagonista del acuerdo –cargado de tensiones y acusaciones cruzadas– que derivó en la apertura de las PASO. Las especulaciones en torno a cómo, cuándo y bajo qué circunstanscias se anunciará la fórmula corren como pólvora entre todos los actores. Sobre todo porque los tiempos apremian, y además del ordenamiento “arriba”, antes del 24 de junio también se deben llenar el resto de los casilleros. Por eso, una hipótesis que se baraja es que la fórmula sea dada a conocer a inicios de la semana próxima, para que haya un tiempo prudencial de ordenamiento “hacia abajo”. Una fecha plausible para algún tipo de anuncio podría ser el 20 junio, el día de la bandera, que se celebra en honor a su creador, el General Manuel Belgrano, el prócer favorito de la vice. Ese día, además, se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner.

El menú de candidatos.Aunque lejos de la sede del PJ, “Wado” De Pedro tuvo un miércoles agitado. Primero recibió en Casa Rosada a Gildo Insfrán, presidente del Congreso del Partido Justicialista y encargado de firmar las alianzas. “Planificaron un viaje a Formosa para los primeros días de julio y estudiaron detalles del avance de una obra vinculada a la construcción de un hospital público”, informaron desde el entorno del ministro. Más tarde puso rumbo a La Pampa, donde visitó una sede de Anses junto al gobernador Sergio Ziliotto. Ambos recorrieron también un tramo del cauce seco del Río Atuel, por el que La Pampa todavía espera el cumplimiento de un fallo de la Corte respecto de su disputa con Mendoza, provincia que gobierna Juntos por el Cambio.

Quien también puso por delante el proyecto colectivo fue Axel Kicillof. «Hoy soy gobernador con muchísimos planes, pero siempre a disposición de un proyecto. No se trata de aventuras individuales», dijo desde Olavarría. La opción de un salto a la boleta nacional recobró fuerza en medio de las negociaciones por el cierre de alianzas, que derivaron en las PASO, aunque cuando se hablaba de un candidato de consenso su nombre también aparecía sobre la mesa. Su decisión es ir por la reelección, como lo piden varios intendentes, que lo ven como una garantía de competitividad en el distrito, pero también depende de la postura que tome CFK. Varios de los jefes distritales le hicieron llegar a la vice su posición al respecto.

Massa, en tanto, pudo festejar que mayo, al menos, no registró una mayor inflación que el mes pasado. Este miércoles anunció nuevas inversiones privadas en el país. Viene de encontrarse con la vice y el propio De Pedro en el Senado. Piensa en una decisión «colegiada» junto a CFK sobre el armado nacional. El caso Scioli : Casi todas las terminales del peronismo, incluidos los gobernadores, pidieron hasta el final que decline su candidatura, sin éxito. Seguirán insistiendo. Los argumentos sobre la necesidad de un candidato único partía de los territorios pero también de las terminales más altas. Apoyado por el Presidente, logró que le abran las primarias, aunque le achacan falta de representatividad. Pese a todo, dijo que competirá aunque «pongan como regla que el candidato tenga dos brazos».

Agustín Rossi, otro de los que siguen en carrera, mantuvo un prudente silencio en medio de las tensiones. Al menú se le sumó, a última hora, la posibilidad de una candidatura nacional de Juan Manzur. A poner los fideos.