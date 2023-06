USARÁ EL DINERO DE DESAFIO CONFORT PARA PAGAR LA CIRUGÍA DE SU PERRO

Lo manifestó Rosana María Kleñuk, de San Vicente, que es la ganadora N° 96 de este programa del IPLyC SE, cuya mascota sufrió un accidente y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Indicó que recibir el premio “fue muy emocionante. Mi hermana miró el programa y me contó que salí sorteada. No podía creer porque me había anotado hace mucho y ya no me lo esperaba, pero, además, porque nunca gané nada”.

Espontánea como es, enseguida contó la noticia a toda la familia, e hizo que se inscribieran todas las mujeres del grupo.

Manifestó que el premio “me vino muy bien. Justo mi perrito tuvo un accidente y debieron intervenirlo quirúrgicamente, así que ese dinero está destinado a pagar al veterinario y a colaborar con mi hija en la construcción de su casa”.

“Estoy emocionada y nerviosa por recibir estos premios porque la plancha se quemó y la licuadora está a punto de jubilarse al igual que la jarra eléctrica. Ojalá que todos pueden sentir lo mismo. Apuesto a que se inscriban, que confíen y que esperen. Que no decaigan, no aflojen”, dijo esta ama de casa, madre de tres hijos, quienes “son mi mundo, mi vida, mis pilares, al igual que mi mamá”

La mujer, que tiene un emprendimiento de venta de ropas, “que nos sacó adelante como familia después de momentos difíciles”, felicitó al IPLyC SE por llevar adelante este proyecto, “que cumple, y que piense en la sociedad, en la familia, en estos tiempos difíciles”.

Agradeció al equipo por” traerme los premios y por estar en todos los detalles”.