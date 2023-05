EL PREMIO DE LA POCEADA SERÁ PARA DEUDAS Y ARREGLAR LA CASA

Lo manifestó el empleado de Comandante Andresito que se hizo acreedor de 12.384.688 pesos durante el Sorteo N° 3092, del viernes 26 de mayo. Como sucede casi todos los días, hizo su jugada en la Agencia N°369 de esa localidad del Norte misionero, y “nos tocó un poco de felicidad”.

Apuesta a la Poceada desde el inicio de este juego del IPLyC SE, “siempre que me quedaba algo de platita para hacer un ticket. Sigo los mismos números, y pienso volver a sacar un premio grande con los mismos”, manifestó esperanzado, mientras proyecta pagar deudas que, “si bien no son muchas, no te dejan dormir tranquilo”, y arreglar la vivienda familiar.

Contó que todas las noches se sienta a mirar el sorteo, pero ese viernes fue la excepción. Por sugerencia de su esposa, miraron el resultado a través de la aplicación. “Primero anoté cinco. En el segundo repaso, fueron siete números y ya estaba feliz de la vida. Pero, finalmente, fueron ocho. Me agarró como un shock y una mezcla de emoción, de felicidad, porque para nosotros, los humildes, es demasiada plata. Después de un rato, reaccioné, y nos pusimos a pensar qué íbamos a hacer. Dije que lo primero era pagar lo que debía, para quedarme tranquilo”, comentó el ganador.

“Voy a seguir jugando, y con los mismos números voy a volver a sacar”, insistió.