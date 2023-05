HABLO CRISTINA: IMPECABLE

Cristina sostuvo que la Corte «viene por el sistema democrático» y pidió renegociar el acuerdo con el Fondo. La exmandataria volvió a insistir con la necesidad de un consenso político para debatir qué hacer con la economía bimonetaria.. Por: Gimena Fuertes @gimenafuertes. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó su negativa a presentarse como candidata, volvió a pedir un acuerdo con toda la dirigencia para salir de la economía bimonetaria y volvió a insistir con “rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario». Fue durante una entrevisa de poco más de una hora en los estudios del canal C5N, con el periodista Pablo Duggan, conductor del programa Duro de Domar. La expresidenta sugirió qué debe ocurrir para que el Frente de Todos pueda tener chances en las elecciones de este año: «Depende de que volvamos a enamorar a la sociedad», aseguró y planteó que la clave de un triunfo pasa por «volver a convencer a la sociedad de que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un salario que alcanzaba para ahorrar». Sin hacer nombres, Cristina dió una pista sobre su rol y sus preferencias políticas de cara al futuro:

«Este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política para que lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase», afirmó, y de inmediato manifestó su deseo de que «los hijos de la generación diezmada», en la que se ubicó como dirigente, «sean los que tomen la posta».

La vicepresidenta llegó a C5N a las 21, donde la esperaban militantes en la puerta. El diálogo con el periodista tuvo momentos de profunda reflexión política y de intensidad emotiva, cuando le tocó abordar la intimidad de su familia. “Toda la vida dije que no venían por mí sino por el peronismo y por el sistema democrático», fue la primera definición que dio Cristina para explicar la decisión de mantenerse fuera de la carrera electoral. En ese sentido, afirmó que la Corte Suprema de Justicia «se va a animar a todo», luego de las cautelares que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán el último fin de semana.

«Con una cautelar de la Corte mantuvieron suspendida la aplicación de Ley de Medios. ¿Alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda, suspenden dos elecciones, después de un fin de semana donde había habido elecciones que fueron muy desfavorables para Juntos por el Cambio, activaron el dispositivo. Y ahora parece que viene Formosa. Se van a animar a todo», agregó. «Estoy en libertad condicional técnicamente», le recordó a Duggan. La vicepresidenta encaró el reportaje de manera directa sobre el tema del endeudamiento y el rol del Fondo. “La combinación de endeudamiento y alta tasa de interés es igual a proceso inflacionario”, destacó. «Necesitamos revisar ese acuerdo con el Fondo», pidió.

En una de sus varias alusiones a su gestión presidencial, Cristina recordó que “hasta diciembre de 2015 los argentinos podían comprar hasta u$s2500?. «Me puteaban en colores» recodó la vicepresidenta, y volvió a pedir “un acuerdo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno».

Por otro lado, sobre la inflación sostuvo: “No hay que apostar a una economía primarizada, tenemos que ir por otro lado, por el lado del desarrollo». “La inflación genera una transferencia de recursos de toda la economía a los sectores más concentrados», sostuvo. En cuanto al panorama electoral, la vicepresidenta sostuvo que la de 2023 “es una elección de tercios, así como en 2019 era una elección de techo, ahora lo importante más que el techo es el piso».

Además recordó una crítica de campaña: «Qué era volver mejores? lo que hicimos bien hasta 2015 y lo que hicimos mal no lo íbamos a volver a hacer. El FdT sostiene una diferencia de 15 puntos en las PASO. Tras las PASO hubo un cambio en la conducción de campaña, nos reuníamos en el Instituto Patria y después empezaron a tallar otras voces, fue cuando se dijo que el dólar estaba bien a $60», reveló, en alusión a un cambio en la toma de decisiones post primarias. Decir que el dólar estaba bien a $60 «fue un error, se lo dije a Alberto, fui 8 años presidenta y buscá un archivo donde diga cuánto tenía que estar el dólar».

En uno de los momentos más intimistas, Cristina se refirió a la salud de su hija y los agravios que recibió por parte de un medio de comunicación. Sostuvo que su hija Florencia está «enferma» y tiene una «patología», y que «la necesita», por lo que advirtió que si le pasara algo «ella sufriría mucho y podría agravarse su patología».

«El intento de asesinato, en ese sentido, me ha impactado mucho», planteó.

En otro momento, la vicepresidenta pidió limitar «el ejercicio de la impunidad obscena» que se ejerce desde los medios de comunicación, que fomentan «el odio y la supresión» del otro y afirmó que vivió años de críticas contra su condición de mujer.«Fueron años y años de tapas, de agresiones, violencia mediática simbólica, deshumanización, fundamentalmente contra mi condición de mujer. Sin que se levantara ninguna voz feminista, por suerte eso ahora seria imposible», expresó.

EL ACTO DEL 25

Tras ratificar que no será candidata en las próximas elecciones, al resaltar que usa sus palabras «con responsabilidad», Cristina invitó a la militancia y votantes del oficialismo al acto que encabezará el jueves 25 de mayo en Plaza de Mayo, en conmemoración de los 20 años de asunción de Néstor Kirchner.

«Los espero a todos en la Plaza», convocó la exmandataria.

Consultada respecto de su determinación de no postularse, reiteró: «Está muy claro lo que publiqué el otro día. Es la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. Cuando hablo, sé que la palabra de una persona que fue dos veces Presidenta y lidera una fuerza política debe ser ejercida con responsabilidad».

Fuente: Arbia