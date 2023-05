USARÁ EL PREMIO DE DEAFÍO PARA COLOCAR CIELORRASO Y PINTAR PAREDES

Era la deuda pendiente que Romina Giménez, de Garuhapé, podrá saldar gracias al premio que recibió de este Programa del IPLyC SE. “Me enteré por un mensaje que recibí de mi comadre que era la ganadora N° 94, pero tenía dudas, no creía, hasta que hablé con empleados del Instituto y me parecieron confiables. Es que nunca gané nada, aunque comprara cinco talonarios de una rifa, siempre me decepcionaba”, manifestó, contenta y agradecida, porque “es una ayuda inmensa, que nos viene súper bien”.Madre de dos hijos, ama de casa y estudiante, confió que con el dinero del premio “voy a comprar pinturas para las paredes y el piso, y el machimbre para colocar el cielorraso, que era lo más urgente que tenía que hacer. Me viene como lo mejor del mundo. Cuando se estudia, hay muchos gastos, en fotocopias, pasajes”.Ramírez contó que estudia enfermería por un motivo personal. Es que durante la atención a su padre “vi muchas falencias y decidí que quería mejorar, no ser alguien mediocre, ser una mejor enfermera, dar mejor atención a las personas. Como somos de lejos, por lo general, cuesta llegar a los centros de salud, y la idea es tratar de promocionar para que haya prevención”.Recalcó que “a partir de lo que le paso a papá, quiero enfocarme a ayudar a las personas que tienen hipertensión, a que sean diagnosticados a tiempo y a tener una mejor calidad de vida. Hay que ser empático, respetar, se perdió mucho eso. Enfermería es una carrera hermosa si te vas a dedicar a pleno, tiene un lado humano muy profundo. Al que tiene vocación de servicio, recomiendo que estudie”.Sostuvo que esta iniciativa de la Lotería de Misiones “me parece muy buena. A quienes se anotaron, les digo que un día va a llegar el premio, que tengan esperanzas. Y a los demás, que se sigan anotando. Pasaron cinco años y estoy recibiendo el mío. Con paciencia todo llega. La jarra eléctrica está genial porque hasta ahora nos prestábamos con mi cuñada; no tenía exprimidora, que es ideal para los pomelos de la época, y a la licuadora manual la voy a remplazar”.“Esto es de gran ayuda, es como que llegó en el momento indicado. Estoy feliz y agradecida, y espero que siga llegando a más familias y que sea de utilidad todo lo que reciban”, celebró.