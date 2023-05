Contrapunto al artículo del periódico E’a «Paraguay. Fascismo, neo fascismo y su versión criolla local»

Por José Yorg, el cooperario.

“Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres”. Eduardo Galeano.

Redacto este artículo en una especie de «derecho a réplica», aunque no lo sea totalmente, es, entonces un contrapunto, una disidencia ideológica y política con el artículo del periódico E’a «Paraguay. «Fascismo, neo fascismo y su versión criolla local»

En mi anterior trabajo publicado por Resumen Latinoamericano ayer «El síndrome del coloradismo del Paraguay. Su valiosa lección», expuse mis consideraciones sobre Payo y describí rápidamente el contexto de Paraguay, su estructura económica y el factor stronista.

Pienso que se ha desatado una especie de síndrome de fascismo, es decir, cualquiera que rompe el esquema izquierda-derecha, es fascista, claro, en Argentina, Milei si lo es con toda la letra, en Brasil, Bolsonaro también lo es.

Lo repito: Payo es un nacionalista admirador de la revolución francesa.

Ahora, profundicemos un poco más sobre la idiosincrasia paraguaya: La cultura paraguaya tiene por característica esencial sobre el hombre de carácter y templanza fuerte una notable admiración, ese hombre es un «mbareté» (fuerte) y por tanto, Payo ha demostrado sobradamente en sus diferentes luchas frontales su animadversión hacia los fascistas… ¡Sí! Confrontó al mismísimo Stroessner y fue sometido a tratos inhumanos por ello.

¿Por qué fue expulsado del Senado? Por la simple razón que no administra su ira contra los corruptos y fascistas.

Su lenguaje comunicacional es llano y directo, sin verborragia izquierdista, sin embargo, es posible rastrear algunas definiciones como la recuperación de las tierras denominadas «mal habidas» y entregar bajo contrato de no venta a campesinos pobres.

Otra faceta de Payo y su ira contra los fascista proviene del maltrato que el propio Stroessner le dispensó a su padre, y este pasaje sí es descriptivo de su temperamento, de su ira, aunque me veo cercado por el espacio periodístico, lo cierto y concreto es que aporta una historia cierta y concreta muy, pero muy peculiar, de un alto mando militar de la era Stronista que fue enviado como jefe de un contingente a la República Dominicana y regresó con otra mentalidad, con otra concepción de los problemas sociales Latinoamericanos y que lo llevó a desarrollar otro comportamiento con Los desposeídos de la tierra cuyo resultado fue su destierro.

Muchos años después de la muerte del Coronel Cubas, su hija publicó «Memorias del Coronel Roberto Cubas Barboza», expresa como reseña:

“Es una trascripción textual de sus escritos, los cuales abandonan la privacidad y el silencio para colocarse a disposición de la sociedad la doctora Magdalena Cubas y su amigo Antonio Ferreira Ruiz y su amigo Antonio Ferreira Ruiz sobre una trascripción textual de sus escritos, los cuales abandonan la privacidad y el silencio para colocarse a disposición de la sociedad”.

«Los escritos del oficial paraguayo son una radiografía de las secuelas del conflicto armando, la cotidianidad en los diferentes frentes de los bandos en pugna, la negociaciones diplomáticas, la realidad social y los momentos pre y post electoral de 1966».

«Todo esto visto desde la perspectiva de un observador de formación militar, imbuido de un profundo sentir anticomunista, el cual deja entrever en sus opiniones».

Y en esta parte se describe con toda precisión el meollo de lo que analizamos y exponemos, puntos que esperamos sean elementos fundamentales para entender el comportamiento y pensamiento de Payo Cubas, que en realidad es una simbiosis entre su padre, el Coronel Roberto Cubas Barboza y Payo Cubas:

«La tercera parte de la obra refleja transformaciones increíbles en el pensamiento y accionar del coronel Cubas Barboza al regresar a su país después de trece meses en la República Dominicana».

«En el plano político hace observaciones, críticas y recomendaciones sobre las actuaciones de diversos sectores sociales: políticos deshonestos, religiosos corrompidos, militares mediocres, funcionarios incapaces y coimeros que crecen como maleza en jardín de vecindad. Se escudan en la lealtad al ideal político en el que no creen… ni conocen, medrando a la sombra e impulsados por la brisa de las obras que el gobierno ejecuta y el pueblo paga… triplicado. Estudiantes que gritan un patriotismo que no sienten y menos lo viven. Pregonan honradez y no desaprovechan ocasión para rendir culto a la codicia y al oro mal habido».

«Sobre la democracia y el gobierno, Cubas hace la siguiente reflexión:

«Para que la democracia florezca, el gobierno ejerza el mandato popular y el pueblo goce de sus derechos y cumpla sus obligaciones, se hace necesario, la actualización estructural de las instituciones nacionales, acorde con los tiempos que vivimos en lo político, en lo social y en lo económico. La democracia solo puede asegurarse estable, firme y auténticamente en el pueblo en que se dan las condiciones económicas fundamentales, que permiten el desarrollo, estable y auténtico de la paz social, mediante la justicia social».

«Los planteamientos del oficial paraguayo, de cuestionamiento al orden social que otrora defendía en su condición de militar, reflejan una evolución de su pensamiento hacia posiciones revolucionarías, las que defiende con propuestas sintetizadas en expresiones y conceptos que promueven transformaciones como lo son: proceso de cambio, llamado a acuerdo nacional, revolución, etc».

«El cambio de actitud manifestado por Cubas, a través de su discurso transformador, lo colocan en la lista excepcional de militares latinoamericanos Con igual trayectoria».

«Es probable que su estancia de trece meses en suelo dominicano, tiempo en el que pudo constatar y confrontar la realidad socioeconómica, haya contribuido a la erupción de inquietudes y aspiraciones que el uniforme militar mantuvo reprimidas por años».

«Memorias del Coronel Cubas constituye un significativo aporte sobre el conflicto bélico de abril, visto desde la perspectiva de un actor, cuyas informaciones y datos permiten ratificar o desmentir las posiciones de los interesados en el tema».

Nuestras historias Latinoamericanas, a mi modesto juicio, deben ser examinadas y críticamente desde un pensamiento situado, lejos de las características europeístas, lejos de la simpleza.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo, karajo!