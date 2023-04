CON EL PREMIO DEL INCLUSIVO COMPRARÁ ÚTILES PARA LA ESCUELA

Es el propósito de Gastón Dionicio Katriel Pérez, de Posadas, que resultó ganador (N° 92) de este programa del IPLyC SE por ser poseedor del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Alicia, la madre del adolescente que padece retraso madurativo y asiste a la Escuela Especial N° 10, manifestó que fue una “gran sorpresa”. Inicialmente, “pensé que se trataba de una broma, pero cuando el móvil del Instituto estacionó frente a mi casa, supe que era verdad y me quedé muy contenta porque es una gran ayuda para nosotros”.

Alicia dijo que “le dio la noticia a Gastón cuando regresó de la escuela, y empezamos a pensar qué íbamos a hacer, porque nunca ganamos nada. Él quiere comprarse cosas para la escuela, un equipo para educación física y un celular, porque le gusta jugar a los jueguitos”, además del fútbol y andar en bici.

Gastón es el más chico de ocho hermanos, y a Alicia le gustaría “que siguiera estudiando porque se tiene que manejar solo cuando yo no esté. Hay ocasiones en las que no la pasamos bien, no tenemos para el pasaje, y asistimos al comedor. Por eso es de gran ayuda este beneficio del Instituto, porque somos de escasos recursos. Esto me parece muy bueno, muy lindo, porque es un beneficio para muchos”.