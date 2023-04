ALGO SOBRE EL GOBIERNO DEL PLANETA

Rómulo Pardo Silva

Poco se sabe de las personas que dan las órdenes en Occidente y son megaempresarios que se ocultan detrás de sus políticos de los llamados gobiernos.

El trabajo de sus empleados de comunicación es tan eficiente que una gran mayoría cree que los países son dirigidos por los candidatos que ganan las votaciones.

De esos empresarios fácticos no se conoce mucho. Parece haber centros de poder que de algún modo se comunican y acuerdan. Probablemente en ciertas situaciones se producen diferencias.

Actualmente se ve que como un solo bloque decidieron el sometimiento o destrucción de Rusia y China como primer paso para dominar a los países que son soberanos.

Los medios mencionan a veces como centros de poder mundial al grupo llamado Bilderberg y al Foro Económico Mundial de Davos. Muy rara vez aparecen dos que intervienen directamente en la economía global: BlackRock y Vanguard.

Dos empresas controlan el dinero de todo el mundo. Es probable que nunca hayas oído hablar de ellas. Enrique Pérez, Xataka (30-10-2022.

BlackRock es una empresa de gestión de inversiones estadounidense. Considerada como la más grande del mundo, en enero de 2022 sus activos fueron valorados en más de diez billones de dólares.

Es uno de los grupos financieros más influyentes en Wall Street, Europa, así como en Washington.

BlackRock controla (03-09-2022) la mayoría de las acciones de gigantes como Microsoft, Amazon, Apple, Coca Cola, Twitter, PepsiCo, Ferrari, Bank of America, JP Morgan, Pfizer, McDonald´s o Uber.

En abril de 2020 su división de consultoría ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero. Esto desató acusaciones de conflicto de interés porque el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y BlackRock controla la mitad de dichos fondos en Estados Unidos.

Desde finales de la década de los 2010, BlackRock se ha convertido en uno de los principales grupos de presión política tanto en Estados Unidos como en Europa, caracterizándose por contratar a antiguos altos cargos de gobiernos y bancos centrales. Entre ellos se cuentan Philipp Hildebrand, exdirector del banco central de Suiza, George Osborne, exministro de Hacienda del Reino Unido, Stanley Fischer, exvicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Friedrich Merz, ex-portavoz parlamentario del partido alemán CDU, Cheryl Mills, exjefe de gabinete de Hillary Clinton, Jean-François Cirelli, ex-consejero de Jacques Chirac. Wikipedia

The Vanguard Group invierte en grandes compañías de los cinco continentes, entre las que destacan: Amazon, Coca Cola, PepsiCo, Microsoft, Time Warner, Ferrari, Apple, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Monsanto, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Ford, Pfizer, Mc Donald’s, Uber, The Walt Disney Company. Wikipedia (2020)

La editora de Forbidden Knowledge TV, Alexandra Bruce, ha descubierto que BlackRock y el accionista mayoritario Vanguard controlan una “inmensa red” de empresas que supuestamente operan como un monopolio en varias industrias. Los inversores institucionales son Northern Trust, JPMorgan-Chase, Geode Capital Management y Wellington Management.

Los mayores propietarios de acciones son BlackRock, Vanguard y State Street. Grandes inversores de empresas que por lo tanto no son competidoras, PepsiCo, Coca-Cola, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Gmail y Microsoft.

Se encuentra a los mismos grandes inversores en otras grandes empresas de la industria tecnológica que desarrollan y fabrican ordenadores, televisores, teléfonos y electrodomésticos.

Bruce sospecha que BlackRock y Vanguard quieren poseer la riqueza del mundo porque eso facilitará que el Foro Económico Mundial declare un “Nuevo Orden Mundial” en el año 2030. Esencialmente, esto permitiría a la Organización de las Naciones Unidas formar un gobierno global bajo la pretensión de erradicar “la pobreza, el hambre, la contaminación y las enfermedades”. BLes Mundo

BlackRock gestiona 6,3 billones de dólares –5,3 billones de euros–, casi tanto como el PIB de Alemania y Francia juntos. Habla de tú a tú con los gobiernos e instituciones financieras. Les aconseja cómo actuar y lo mismo hace con las compañías en las que es el principal accionista. Entre ellas están, por ejemplo, el 88% de las empresas en el índice S&P 500. Xavier Mas de Xaxàs, La Vanguardia (06-05-2018)

BlackRock fue fundada y está liderada por un especialista en teoría política, politólogo, no por un economista.

Estos datos pueden servir para indicar quienes gobiernan los países y cual es el rol del sistema electoral.

@malpublicados