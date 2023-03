El observatorio para la defensa de los derechos de las personas mayores analizan los informes realizados sobre la salud de una residente del geriátrico «Agustín Iriarte»

Posadas: el observatorio que funciona en la defensoría del pueblo de la ciudad, se reúne con carácter de urgente al efecto de analizar la situación de una residente de dicho geriátrico. La condición de la citada es de caquexia, lo que requiere de una atención muy particular, lo que según el análisis de los presentes, algunos profesionales vinculados a la salud, no es posible ser prestado en el establecimiento en cuestión. Por otro lado los familiares no quieren hacerse cargo de la señora, responsabilidad que no es posible ser deslindada. Frente a dicha situación se resuelve solicitar la intervención con carácter de urgente de la justicia, solicitando que se ordene la inmediata internación en el monoclínico de Villa Lanús y pedir acciones por abandono de persona.

«Si bien todos los integrantes del observatorio compuesto por funcionarios del gobierno municipal, provincial y nacional coincidimos en solicitar a la justicia emita una orden para su internación, en un lugar con condiciones para este tipo de residentes, existe claramente una situación familiar que entendemos ausente, en este punto voy a solicitar al juez acciones específicas para garantizar la salud de la citada». Anticipó el defensor Penayo