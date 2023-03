“ME MEREZCO ESTE PREMIO ”, DIJO EL GANADOR DE IPLyC INCLUSIVO

Luis Antolín Benítez (53), de Puerto Iguazú, es el primer ganador (N° 90) del año de IPLyC Social Inclusivo. A los 8 años, tuvo una parálisis infantil, y ahora padece artrosis, artritis, y severos problemas de columna, que lo mantienen sumergido en el dolor, particularmente por las noches. Utilizará el dinero del premio para arreglar su medio de movilidad y para paliar sus problemas de salud.

Dijo que conocía el programa porque “me interesaba, veía que iba direccionado a la gente que necesita. Un amigo de Eldorado ya había sido beneficiado y me puse muy feliz porque se merecía y porque, además, necesitaba el dinero para la continuidad de sus estudios”. Agradeció al IPLyC SE que “nos incluye en ese programa” y a quienes esperan “les digo que no pierdan las esperanzas porque, por el solo hecho de poseer el CUD, ya están participando de este sorteo, que nos viene de gran ayuda a todos, más aún en estos momentos difíciles”.

“Algunos con mayor grado de discapacidad que otros, con más o menos necesidades que otros, estamos todos incluidos, porque el IPLyC SE no hace distinciones”, agregó Benítez que, además de percibir la pensión, hace de “guía de turismo” y se ocupa del arreglo de algún electrodoméstico para ayudar a la economía familiar. “Llevarme bien con la gente, es mi mayor virtud. Es lo que me enseñaron mis padres, ser siempre honrados, ser unidos entre hermanos”, reflexionó.

Papá de una niña pequeña, Benítez asumió que “me merezco el premio. Me sentí muy feliz porque nunca había ganado nada, aunque primero no lo creí, hasta que me contactaron desde el Instituto. Sabía que estaba dentro del grupo, pero nunca me imaginé que iba a ganar. Nunca hay que decaer, siempre hay que tratar de salir adelante, sé que hay barreras, pero hay que tumbarlas, hay que ser perseverante. Quiero tener un terreno y poder hacer mi casa, porque estoy alquilando”.

Del Programa IPLyC Desafío Confort participan todas aquellas personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que otorga el Gobierno de Misiones. La base de datos que se ocupa en cada sorteo es proporcionada por el Consejo Provincial de Discapacidad, dependiente de Vicegobernación. Los sorteos se realizan cada quince días, los martes a las 14, después del sorteo de la Quiniela Misionera Matutina.