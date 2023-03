EMPLEARÁ EL DINERO DE DESAFÍO PARA CAMBIAR EL LAVARROPAS

“Agradecida y contenta” se mostró Elvira Azucena Nacke (54), de Puerto Iguazú, al recibir el premio como ganadora N° 90 de IPLyC Familia Confort.

Dijo que “es una bendición para mí. Me enteré a través de mi cuñada del barrio Santa Rosa, mientras estaba haciendo las tareas de la casa. Ya no lo esperaba porque fue hace unos cuatro años que le pedí a mi hijo que me inscribiera porque miraba el programa y me gustaban los premios”.

Cuando apenas la anotaron, “esperaba salir sorteada todos los días, pero los días pasaron y por cuestiones de tiempo dejé de mirar el programa. Por eso ahora fue una sorpresa grande”, que enseguida contó a su hija Beatriz, a su mamá, a sus hermanas y al resto de mi familia.

Confió que “me vienen muy bien los regalos -una licuadora, una pava eléctrica y una plancha- porque la mayoría ya no estaba funcionando bien. Además, el día que me enteré del premio, estaba protestando porque el lavarropas ya no centrifuga, así que con unos ahorros y el dinero del cheque voy a comprar uno nuevo”.

Nacida en San Vicente, contó que trabajó duro en la chacra, que después se desempeñó como empleada doméstica y que ahora es ama de casa, “así que me quedo para disfrutar de mi familia y de mi casa. Me parece muy bien que el IPLyC SE brinde este servicio porque es de gran ayuda a las amas de casa y a los padres de familia”.

IPLyC Familia Confort es un programa destinado a amas de casa y padres de familia. Se trata de un sorteo quincenal, que se realiza los martes a las 14, después de la Quiniela Misionera Matutina. Se pueden inscribir a través del enlace que se encuentra en la página web www.loteriademisiones.com.ar.