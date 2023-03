ACONDICIONARÁ SU CASA CON EL SÚPER PREMIO DE LA QUINIELA MINI POCEADA

Se trata de una ama de casa de Campo Ramón que el pasado fin de semana se hizo acreedora de los 10.362.975 pesos de este juego del IPLyC SE. La mujer realizó su apuesta en la Agencia N°320, de Oberá, y fue beneficiada en el Sorteo N° 0914, del sábado 25 de febrero.

Contó que jugaba a la Poceada Misionera desde los inicios del juego y que, cuando apareció la Mini, también comenzó a confeccionar algunos tickets. “No tengo números fijos, por lo general, pido una boleta de las que tira la máquina. El sábado pasé por dos agencias, y como todavía estaban cerradas, fui hasta una tercera, y en esa me esperaba la suerte”, dijo, quien mira todos los sorteos del Instituto.

Al llegar a casa, “me senté, y empecé a anotar los números que salían. Pensaba ¿cuántos me faltan para ganar?, sin darme cuenta que para la Mini necesitaba solamente cinco aciertos. Repasé, y a pesar que estaba segura que había ganado, permanecí tranquila. Cuando fui a la agencia, me dijeron que viniera hasta el IPLyC SE. Necesitaba este dinero para poder hacer arreglos, acondicionar mi casa”, aseguró.

Recordó que unos días antes del inicio del Covid-19, “me gané nueve mil pesos con la Poceada y con eso pude atravesar buena parte de la pandemia. También saqué a la quiniela en varias oportunidades, pero eran montos mínimos”.

El pozo estimado para el sorteo de este miércoles es de 1.860.000 mil pesos.