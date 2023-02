Perón y el cooperativismo.

Por José Yorg, el cooperario.

“Se trata de formar, en lo posible, el mayor número de hombres capaces de hacer, porque en este país, hasta ahora no hemos formado más que hombres capaces de decir (…); formar hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción”. Juan Domingo Perón.

“El cooperativismo lucha bondadosamente, pero lucha, la lucha es impuesta por un contexto agresivo y tumultuoso. La lucha cooperativa fundamental es por construir un mundo justo:” J. Yorg.

“Indudablemente, no es suficiente con tener la buena intención para hacer las cosas, sino que es menester también empeñarse para realizarlas bien. No es suficiente con tener el sentido cooperativista, sino que es menester tener la capacidad para hacerlo triunfar, y eso es una cosa más difícil. Una cosa es lo que uno siente y otra es lo que uno es capaz de realizar. Muchos sienten cosas muy lindas, pero no son capaces de realizarlas, y entonces es lo mismo que si no la sintieran. En este sentido, nosotros venimos observando un amplio espíritu de capacitación, sin el cual no pueden andar estas cosas. Las cooperativas, cualquiera sea el campo de su acción, tiene una misma finalidad. Nosotros venimos observando la inquietud y el gran interés que hay en hacerlas funcionar, pero es necesario no olvidar que la base del éxito cooperativo es la organización, sin la cual el asunto no puede andar bien”. Juan Domingo Perón.

Este artículo se propone aportar elementos conceptuales y procedimentales que expliquen cómo y de qué manera la Conducción política, como ciencia y arte, resulta importante para el cooperativismo. Pero además, en una ligazón histórica, el cooperativismo argentino va a encontrar en Perón, en su pensamiento doctrinario y su gobierno, a su mayor intérprete y aliado estratégico.

Es de pleno conocimiento que cada disciplina científica se ocupa de estudiar, investigar y reflexionar sobre determinado objeto. Indaga además sobre los problemas que presentan estos elementos en la práctica.

Así pudiéramos ejemplificar a la sociología como “La ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional” (Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española.)

“De manera sucinta se puede decir que ésta estudia la sociedad humana, a los grupos humanos y las relaciones que forman la sociedad. Ello significa que la sociología analiza las relaciones (de producción, distribución, consumo, solidaridad, división del trabajo, etc.) que se establecen entre esos grupos humanos (la familia, los clubes, las pandillas, las asociaciones, las instituciones, etc.). En general pretende dar cuenta de las interacciones sociales, las instituciones, la producción y las formas de sociedades existentes” (Rivera Casillas, Alejandra; Valeriano González, Edith) https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa

En síntesis y a los efectos del asunto aquí tratado, la sociología estudia las problemáticas de las sociedades para entregar un saber a interesados/as y que ayude a entender dicha problemática y proponer soluciones.

Así, la conducción política, como ciencia y como arte, trata sobre las problemáticas que se plantea a toda organización libre del pueblo que se ve compelido a disputar espacios en una sociedad donde no reina “unión e igualdad” como dice el himno paraguayo en una de sus estrofas: “Paraguayos, República o Muerte ! Nuestro brío nos dio libertad; Ni opresores, ni siervos alientan Donde reina unión, e igualdad”. En nuestras sociedades reina la desigualdad y en consecuencia, reina la tensión social por intereses dispares.

En las sociedades capitalistas se expresan por medio de las empresas de capital e instauran y naturalizan, por medio de la educación, un sistema de pensamiento coherente a la mercantilización de la vida y relaciones sociales.

El cooperativismo irrumpe en la historia humana en un determinado momento del desarrollo del capitalismo industrial, de la revolución industrial, como reacción a esa estructura organizacional de la sociedad inglesa del siglo XIX que a todas luces agreden la vida de los trabajadores, de los asalariados, de los gana panes.

Sin embargo, el cooperativismo encuentra un camino de convivencia y gana terreno y adeptos a su noble organización.

Pero, al mismo tiempo, en ese andar cooperativo, es despojado, es apagado el eje político cooperativo, por acción y omisión interna y externa y se producen ciertas y determinadas desviaciones, tales como el cooperativismo empresarista y economicista.

De todo lo expuesto, de manera sencilla y de manera compendiada, es posible comprender la importancia vital del saber de la ciencia de la conducción política como guía y orientación orgánica del cooperativismo en su relación en la sociedad y los gobiernos, relaciones que son tensas.

Nuestra respuesta: El Foro del poder político cooperativo Latinoamericano.

Es necesario organizar la cooperación políticamente. En los diversos debates e intercambio de opiniones en el seno del Foro se plantearon los problemas organizativos del mismo, una serie de señalamientos y objeciones importantes, estableciendo los límites que tiene la metodología virtual, atendiendo a que no se alcanza la cantidad de adherentes que pudieran incidir en el movimiento cooperativo y en el gobierno y también la poca participación.

Todos y cada uno de estos señalamientos corresponden al mundo, a la órbita, son los objetos de estudio de la ciencia de la conducción, son los problemas que resuelve esta disciplina política.

Surge así, entonces, la figura y el rol del estratego. Es el estratego quien va a encuadrar la lucha bondadosa del cooperativismo en función política. Su función pedagógica y formativa de los cuadros auxiliares y las orientaciones tácticas para conectarse con los interesados en la temática, con los asociados, con el pueblo.

¿Qué es un conductor?

Perón lo define así: Diferencia entre un caudillo y un conductor

“El primero hace cosas circunstanciales y el segundo realiza cosas permanentes. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización. El caudillo no educa, más bien pervierte; el conductor educa, enseña y forma (…) Si un conductor, después de haber manejado un pueblo, no deja nada permanente, no ha sido un conductor: ha sido un caudillo”.

El cooperativismo busca construir el “Hombre y la mujer cooperativa”. Es decir, construir una persona con mentalidad organizada, una persona que comprende y acepta la conducción porque así eleva su conciencia, madura políticamente, asimila la conducción orgánica cooperativa enmarcada en una relación conductor-conducido.

¿Qué es la conducción?

Algunos pudieran asimilar a la conducción con los vocablos gestión, administración, etc., pero el problema es que “olvidan” que dirigir coordinadamente una organización constituye una ciencia, un arte y una técnica, pero también es una acción política.

Perón define así: “Conducir no es mandar, es persuadir”, y agrega que “El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea en la apreciación, en su consecuencia, o sea la resolución, cómo se va a resolver el asunto, o sea el plan, y después la ejecución, y ver y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción.”

«… La conducción no es otra cosa sino un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción y la acción y, por otra parte, establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y pone en correspondencia a los elementos directores de la conducción, vale decir, al conductor mismo con los intermediarios de la conducción, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización» (Perón, Conducción política).

El método de análisis que ocupa el conductor para tomar decisiones estratégicas está definido por Perón así “Sensibilidad e imaginación es base para ver, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, y resolver base para actuar”.

En este punto es de rigor anotar las tres líneas estratégicas del peronismo: Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia social.

De esas tres y cada una de esas líneas estratégicas se desprenden las tácticas, es decir, del cómo lograr esos tres objetivos estratégicos.

Así y por considerar vital, puesto que ejemplifica un pensamiento político en unidad con el pensamiento político cooperativo argentino y Latinoamericano, citamos aquí y ahora lo expresado por Perón sobre el asunto que tenemos entre manos:

“Estos aspectos de la organización y de la capacitación en el cooperativismo son cuestiones fundamentales. Lo demás todo tiene remedio. Una mala organización que se hace en el comienzo no se vuelve a corregir bien durante toda su vida. Una falta de capacitación se hace sentir al principio y se hará sentir también hasta el último día de la existencia de esa cooperativa. Algunos dicen que las cooperativas han fracasado porque el sistema capitalista reinante las aplastó en la acción de todos los días. Eso es cierto, pero lo es solamente en parte, porque si estas organizaciones hubieran tenido gente altamente capacitada y una buena organización, hubieran destruido a los otros y no se hubieran dejado destruir.”

“Con todo esto quiero decir que el trabajo y el triunfo de ese trabajo cooperativista no solamente estriban en que realicemos la acción cooperativista, como así tampoco en que todos los días nos ocupemos de los negocios que están dentro de la organización cooperativista, sino que es necesario también luchar. Esa es ya una cuestión más difícil. Actuar cooperativísticamente no implica solamente la administración y la conducción de una empresa cooperativa, sino que también significa hacerse ducho, actuar en la lucha, porque no hay lugar a dudas que hoy mismo hay una lucha contra el Cooperativismo, lucha sórdida, porque saben que el Gobierno lo apoya, y no lo pelean de frente, sino de abajo.”

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!