José Yorg y Julio Gambina dialogaron ante una perspectiva preocupante para Latinoamérica y el cooperativismo.

“Debemos llevar el sistema de cooperativismo al debate regional no solo como política industrial, sino también como una política social que permita mayor inclusión a nivel regional”. Mario Cimoli. (CEPAL)

«Destaco además la contribución a la economía regional que tiene el cooperativismo y el aporte de la CEPAL en trabajar en estrecha colaboración con todo el sistema empresarial”. Mario Cimoli. (CEPAL)

Producto de un diálogo que mantuvimos con el prestigioso economista y catedrático argentino, Dr. Julio Cesar Gambina, nos parece oportuno consignar brevemente, por el espacio que debemos guardar periodísticamente, sólo tres párrafos del análisis que realizó tan gentilmente para nosotros, cuyo titulado “Mazzucato y los desafíos para el capitalismo contemporáneo”, extracto breve pero, a nuestro juicio, refleja nuestra visión socioeconómica de Latinoamérica. Consignamos además que el presente artículo fue enviado por correo virtual a distintas dependencias de la CEPAL.

Entonces, nos ilustra el Dr. Julio Gambina que:

“Asistimos a una “nueva década perdida en América Latina y el Caribe, más grave que la vivida en los años 80. Si en esa década se creció a un ritmo del 2%, desde 2014 la cifra desciende al 0,9%, siendo el peor resultado desde mediados del Siglo XX. Es parte del diagnóstico actual de CEPAL según explicita en su Balance preliminar de fines del 2022”

“La situación se agrava si consideramos que al bajo crecimiento se le adiciona una regresiva distribución del ingreso y de la riqueza, colocando a la región como el territorio de mayor desigualdad en el mundo. No es América Latina y el Caribe el territorio de mayor pobreza e indigencia en el mundo, pero si el de mayor desigualdad. Es el ascenso de la desigualdad una de las características de la economía mundial capitalista actual”.

“No solo CEPAL registra estos diagnósticos y pronósticos preocupantes, sino que todos los organismos internacionales coinciden en señalar las incertidumbres del presente de la economía mundial y coinciden en señalar propuestas que apunten a modificar la situación, pero curiosamente, o no, no atacan la cuestión esencial del orden económico vigente sustentado en la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. No se sustenta la necesidad de otro orden social en contra y más allá del capitalismo”.

TECNICOOP