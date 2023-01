1985 GANÓ EL GLOBO DE ORO EN LA CATEGORIA MEJOR PELICULA EN LENGUA EXTRANJERA

Ayer “Argentina, 1985” ganó un nuevo premio: nada menos que el Globo de Oro en la categoría mejor película extranjera.

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y dirigido por Santiago Mitre, se llevó la estatuilla en los tradicionales premios de cine y televisión de Estados Unidos. En la nominación, compitió contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur). “Estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”, dijo emocionado Darín al recibir el premio.

Un reconocimiento más. Recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Además, Mitre ganó el Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón. La película competirá la semana próxima en la categoría Mejor Película Extranjera en la 28ª edición anual de los Critics Choice Awards, de Los Ángeles. Y es una de los 15 finalistas para la misma categoría en los Premios Oscar.

El Presidente expresó su “enorme alegría” por premio Globo de Oro a película “Argentina, 1985”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el premio Globo de Oro, otorgado a “Argentina, 1985” como mejor película extranjera, es una “nueva y enorme alegría”, al tiempo que felicitó a “todo el equipo” que produjo ese film con “talento, trabajo y compromiso con nuestra democracia”.

“El Globo de Oro a #Argentina1985 es una nueva y enorme alegría. Felicitaciones a todo el equipo que la llevó adelante con talento, trabajo y compromiso con nuestra democracia.

Como dijo @SantiagoMitre, la democracia es algo por lo que necesitamos seguir luchando SIEMPRE”, publicó el presidente Fernández esta mañana en Twitter acerca de la premiación.

La película, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, fue reconocida en la 80° edición de los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Fuente: Telam