Más de cien chicos participaron de “Recreo que verano”

Otra semana intensa se vivió en el Espacio Recreativo IPLyC SE. El martes fue el turno de 50 chicos del comedor y merendero “Abigail” de la Chacra 96, que pudieron disfrutar de las actividades propuestas desde este programa del IPLyC SE.

El miércoles, 30 chicos de la Chacra 146 fueron parte del recreo, con sus hinchadas y chalecos coloridos, festejando los goles de la victoria.

El grupo estuvo acompañado por Carlos Julián De Jesús, quien es vicepresidente de la chacra. Contó que desde hace un año “los acompaño para que se entretengan, se diviertan, con actividades que hacemos en la plaza frente a la costanera”, justo frente a la capilla San Pantaleón.

“Como tengo conocidos en el ámbito deportivo, me ocupo de los chicos de hasta doce años para que tengan un momento de recreación. Porque me gusta hacerlo, porque me gusta verlos bien, felices. Eso me pone contento. Hacemos entrenamiento, corremos, trotamos, saltos, reacciones. Después hacemos un partido de fútbol y terminamos con penales, que les generan entusiasmo”, manifestó.

El colaborador, que integró varios clubes de Posadas, declaró que “es una iniciativa personal. La idea es que cambien de ambiente. Se les habla, se dialoga, les aconsejo desde mi experiencia”.

Esta mañana en tanto, el Espacio Recreativo recibió la visita de un grupo de 28 niños del barrio San Onofre 1, acompañados por miembros de la Comisión vecinal, presidida por Clarise Da Silva.