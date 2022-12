DIEZ PROVINCIAS UNIDAS PARA EL 1 FESTIVAL DE LAS CULTURAS DEL NORTE GRANDE

Los días 3,4 y 5 de marzo de 2023, en la ciudad de Posadas, tendrá lugar la primera edición del Festival de las Culturas del Norte Grande, un evento multidisciplinario que será transmitido a todo el país a través de Canal 12 y la TV Pública.

“Este festival permitirá que cientos de artistas del Norte Grande pueda ser vistos y disfrutados en todo el país”, manifestó Joselo Schuap en la presentación oficial de este festival que se realizó a través de una conferencia de prensa en el Espacio Flora, con presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Rosario Lufrano, que junto al Coordinador General de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, Guillermo Tello, destacaron la necesidad de una real federalización de la pantalla nacional. Acompañaron el lanzamiento el vicegobernador Carlos Arce; la directora de Radio y Televisión Argentina, Erika Schmocker y la Subsecretaria de Fomento y Regiones Culturales Laura Lagable

Primeramente, el ministro Schuap indicó que «vamos a tener la posibilidad de tener nuestro propio festival, pensado desde ese esquema de trabajo político y estratégico que es el Norte Grande, donde confluimos diez provincias. Un encuentro que marcará otro camino y otro rumbo, priorizando muchas más expresiones y no solamente la música, sino también a la danza, las artesanías, la gastronomía, el teatro, las artes audiovisuales y otras manifestaciones culturales de esta región».

Además, Schuap subrayó la importancia que tendrá este festival en términos de visibilidad nacional para Misiones: «Con este festival la provincia se está metiendo en la grilla de los festivales nacionales que transmite la Televisión Pública en verano. Vamos a tener la posibilidad de darle pantalla a artistas que no tienen posibilidades de mostrar su arte al país. Para eso debe servir el Estado; para dar oportunidades a la mayor cantidad de gente posible, en este caso, en el ámbito de la Cultura. Por ello tomamos la decisión de no enviar una delegación oficial a Cosquín”, puntualizó Schuap, argumentando los grandes costos que implica enviar una delegación, y que “con ese mismo dinero podemos darle mucha más proyección y trascendencia a cientos de grandes artistas que por no tener un gran marketing detrás, nunca pueden llegar a los ojos de todo el país”, finalizó.

Acto seguido, se proyectaron las salutaciones enviadas por Patricia Herrera y Gustavo Romero, Presidenta y Director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura, respectivamente. «Es una excelente noticia que la Televisión Pública vaya a mostrar la diversidad cultural de las diez provincias que formamos el Norte Grande, desde donde venimos soñando una Argentina más federal, más igualitaria y más bella» expresó Romero. A su vez, Herrera manifestó que «este festival va a encender el espíritu federal, acortando distancias y uniendo a las provincias».

Por su parte, Guillermo Tello ponderó el carácter federal del festival e hizo un recuento referido a los avances de la provincia de Misiones en materia de políticas culturales: «esta provincia empuja a las demás provincias a pensar políticas públicas que permitan desarrollar la cultura, venciendo al desarraigo».

La presidenta de la Televisión Pública, Rosario Lufrano, brindó un resumen de algunos de los logros más importantes del canal estatal en los últimos años, y destacó que «el objetivo fue y es ser un canal que apueste por el federalismo, dando voz y lugar a aquellos y aquellas que estaban invisibilizados. Venimos de cerrar una transmisión histórica, la mejor y más federal cobertura que se haya hecho de un Mundial».

Luego, Lufrano añadió que «es un orgullo poner la Televisión Pública a disposición de este primer Festival de las Culturas del Norte Grande; poder abrir esa ventana para que todos los argentinos puedan saber cuál es la idiosincrasia, las historias y el arte que definen también a nuestra argentinidad, que tenemos que defender a diario».

Finalmente, el vicegobernador Arce enfatizó que «el Norte Grande tiene una identidad, somos más de diez millones de personas y este lanzamiento nos permitirá disfrutar de esa gran riqueza cultural».

Una grilla inclusiva y federal:

El festival constará de una sinergia de diferentes vertientes de las artes, y se recibirá a representantes de cada una de las provincias del Norte Grande. En lo que respecta a los artistas de Misiones, la conformación de la grilla tendrá en cuenta a representantes de cada una de las cinco regiones culturales, y para su conformación entrará en acción el Consejo Federal de Cultura de la Provincia.