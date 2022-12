“CIERRO EL AÑO CON HERMOSOS PREMIOS ”

Carina Glazik (44), de Leandro N. Alem, es la última ganadora del año de IPLyC Desafío Confort. Se mostró agradecida por los “hermosos premios” y sorprendida porque no recordaba que se había inscripto.

Madre de tres hijas, dijo que se enteró mientras estaba trabajando como maestra. “Estaba haciendo el número alusivo al Día de la Bandera de Misiones cuando sentí la vibración del celular dentro del bolsillo. Luego supe que era mi hermana la que me mandaba mensajes para darme la noticia”. En ese momento recordó que fue su papá quien “me había anotado porque él apostaba al IPLyC SE, todos los días jugaba a la quiniela. Siempre decía anótate que el Instituto es confiable y siempre entrega lindos premios. A partir de ese momento, comencé a anotarme en los sorteos de las redes, y como siempre colaboro con las instituciones, compro rifas, esta vez me tocó a mí”.

Dijo que los premios “me vienen re bien. No tenía licuadora ni pava eléctrica y la plancha estaba muy viejita, así que el recambio me viene genial. El dinero viene espectacular por la situación difícil y lo voy a utilizar para comprar regalitos más lindos para esta Navidad”.

Agregó que “me parece genial este tipo de programas porque siempre viene bien un premio, una alegría. A mí me tocó en esta época del año en que estamos cansados y esta es una manera de levantar el ánimo. Para los que no se inscribieron todavía, sugiero que lo hagan ya que es súper confiable”.

Envió un mensaje de amor y de paz para las celebraciones de Fin de Año. “Mi deseo es que tengamos paciencia, empatía, que podamos ayudar, así que brindo por salud, amor, y muchos premios”.