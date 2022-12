CON EL DINERO DEL INCLUSIVO COMPRARÁ CHAPAS PARA SU NUEVA CASA

Saúl Adrián Pedrozo (28), de Santa Ana, ganador número 80 del Programa IPLyC Social Inclusivo, dijo que con el cheque recibido comprará chapas de zinc para una casa “que pienso levantar”. El joven, que padece esquizofrenia, comentó que se sintió “muy contento cuando mi hermana me contó que saqué el premio”.

Su familiar, Rosa García, manifestó que “estamos contentos por el premio que le trajeron desde el IPLyC SE. Es una ayuda interesante. Él quiere construir una casa porque necesita su independencia”.

Añadió que “nos dimos cuenta de su problema cuando ya era adulto. Tuvimos que buscar ayuda profesional y cuando lo diagnosticaron nos costó asumir, pero ahora lo estamos cuidando entre toda la familia, que es numerosa –son 14 hermanos-. De chico parecía un juego. Después cursó el secundario hasta segundo año y ahí se desató todo”.

Agregó que el joven “hablaba cosas sin sentido, empezó a viajar a dedo. Fue a Buenos Aires en una travesía que parecía normal pero cuando volvió, empezó a ponerse nervioso y no podía conciliar el sueño. Ponía en peligro la vida de quienes lo rodeaban. Ahora lo vemos bien. Disfrutamos de los días buenos, y no pedimos nada más”.

Aseguró que su familia está agradecida al IPLyC SE y contenta por este premio. “Cuando nos llamaron, pensé que estaba por vencer el CUD. No podíamos creer. El tampoco. Ahora ya hizo planes con su dinero”.