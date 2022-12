“FUE UNA GRAN SORPRESA”

Manifestó Lourdes Beatriz Zeppe, de Dos Arroyos, al recibir el cheque y los premios como ganadora número 88 del Programa IPLyC Desafío Confort. “No me lo esperaba, aunque sabía que mi hija me había anotado hace un tiempo. Me enteré por mi peluquera. Era el momento de la siesta y al enterarme ya no pude dormir, y me puse a ver las redes sociales. Y fue una inmensa alegría. Es algo que hasta ahora no puedo creer”, manifestó esta ama de casa, madre de dos hijas y tres nietos.

Contó que se ganó una licuadora, una pava eléctrica y una plancha, que “me vienen re bien”. Esto, además del dinero, con el que todavía no decidió qué hacer “porque me tomó por sorpresa”.

“Gracias al IPLyC SE por el regalo. Al programa lo había visto en alguna ocasión, y me parece muy bien que lo lleven a cabo porque, de esta manera, mucha gente tiene acceso a ganar premios”, dijo, al tiempo que instó a sus pares a que se inscriban porque “así como me sorprendieron a mí, otra persona puede ser beneficiada”.