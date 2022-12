DESDE “VIVAMOS FÚTBOL ” DESTACARON EL CRECIMIENTO PERSONAL Y FUTBOLÍSTICO DE LOS NIÑOS

El cierre de actividades del programa, que durante nueve meses del 2022 brindó actividades integrales de aprendizaje en la disciplina deportiva a 90 niños y niñas, de 8 a 11 años, de distintos barrios de Posadas, se realizó el miércoles en el Espacio Recreativo IPLyC SE.

Aquí tuvieron la contención de los profesores, de los directores técnicos, apoyatura escolar, merienda saludable, jornadas de chequeo médico como así también, charlas temáticas.

Los chicos, provenientes de los barrios “El Porvenir 2” y las Chacras N° 17, N° 159, N° 145 y N° 252 “Manantial”, recibieron una camiseta de la selección argentina y una medalla recordatoria por haber participado del programa, de manos del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el diputado Hugo Passalacqua; el ministro de Deportes, Héctor Javier Corti; el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut; el ex futbolista Rolando Carlos “Flaco” Schiavi; la directora del Instituto, Sonia Frank; el concejal Daniel «Colo» Vancsik, y el responsable de IPLyC Social, Marcelo Ledesma.

Para Schiavi, “es un orgullo haber podido cumplir con ellos durante este tiempo. El grupo tiene muchísimo potencial, hay chicos que juegan muy bien. Esto es algo muy lindo. Más allá de lo económico ver a los chicos jugar, recibir el abrazo que me dan cuando llego, es increíble, gratificante, no tiene precio”.

Indicó que “es hermoso verlos crecer como personas y como jugadores de fútbol, también la integración que se produjo con sus pares, desde el comienzo. La condición era que debían ir al colegio. Se hizo un seguimiento médico y nutricional, un logro importante que se obtuvo junto al Gobierno de Misiones, a quien agradezco por hacer realidad este proyecto”.

Rojas Decut agradeció “la confianza depositada al dejarnos desarrollar este proyecto tan lindo, por lo integral que significa, porque más allá del aprendizaje en lo que respecta al fútbol, pudimos mirar cuestiones relacionadas a la salud, con los valores. Dejamos una semilla que seguramente seguirá creciendo”.

Al finalizar la entrega, todos juntos, alentaron a la celeste y blanca y vibraron con cada uno de los goles efectuados al equipo polaco.