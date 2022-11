CON EL DINERO DEL INCLUSIVO, “VOY A COMPRAR LOS LIBROS QUE ME HACEN FALTA ”

Eugenia Damicel Ivo (26), de Paraje Parehá, Colonia Victoria, es la ganadora N° 81 del Programa IPLyC Social Inclusivo. “Cuando me enteré no lo podía creer, le dije a mi papá que seguramente era una broma. Pero cuando me llamaron del IPLyC SE, supe que era verdad. No puedo tener emociones abruptas, entonces lo tomé con tranquilidad. Además, estaba en una semana de parciales, así que, por unos días, dejé el tema de lado”, dijo la estudiante del profesorado en lengua y literatura, que padece una cardiopatía congénita.

“Mis papás fueron los primeros que se enteraron, luego unos amigos y también mi tía. No conocía el programa y me sorprendió que el IPLyC SE hiciera este tipo de sorteos”, agregó.

Confió que con el dinero “voy a comprarme los libros que me hacen falta, que son varios. Con el resto, buscaré empezar un emprendimiento, es lo que tengo en mis planes. Me ayuda un montón, estoy agradecida y emocionada”.

Indicó que su sueño era ser profesora de educación inicial, pero “no puedo hacer actividad física. Mis padres siempre nos motivaron a salir adelante, con trabajo y con estudio. Soy cocinero profesional, organizadora de eventos, ahora el profesorado y una posterior licenciatura. La cardiopatía no es excusa para hacer las cosas o para no estudiar”.

“Estoy agradecida en cuanto a los años que Dios me regaló, porque tengo 26 y los cardiólogos no me daban 5”, sostuvo la joven, que escribe poemas y cuentos, y es maestra de la Escuela Bíblica en los barrios de Eldorado

“Me parece genial este programa del IPLyC SE. Agradezco por este premio imprevisto, y sugiero a los ganadores que utilicen el dinero en algo que realmente sea productivo”, agregó quien fue diagnosticada a los ocho meses y sometida a cirugía por primera vez a los 7 años.

Para Damicel, que tiene cuatro hermanos, “vivir con cardiopatía congénita es aprender a vivir. Hay muchas cosas que para cualquier persona se puede considerar normal, no lo puedo hacer, no puedo exagerar con las emociones, reír o llorar a gusto, siempre tengo que ir controlando cómo las emociones afectan a mi corazón”.