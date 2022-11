José Yorg: “El agotamiento de la actual democracia representativa se evidencia por el hambre y la miseria del pueblo”.

“Las cooperativas vienen aportando en la práctica y en la teoría la enorme posibilidad de ejercer una democracia participativa, incluido el mecanismo de revocación de mandatos”

Conocedor y estudioso de los graves y profundos problemas sociales, el eduacdor social José Yorg analiza, reflexiona y concluye que “la realidad muestra un evidente agotamiento de la actual democracia representativa porque cada día se incrementa el hambre y la miseria del pueblo, campean libremente los bajos salarios, en tal situación cabe preguntarse: ¿Qué solución ofrece la democracia delegativa a esos males sociales?

“Mis reflexiones-dijo- no parten desde el pesimismo, ni expresan exageraciones, sino que lo expongo desde el examen de la ciencia política, demostrable con datos e informes de organismos nacionales e internacionales de fácil acceso”.

Señaló Yorg que “las preguntas que tememos que hacernos es ¿De qué nos sirve la democracia representativa y el sistema político si no dan respuestas al pueblo? La injusticia social es el catalizador de descontentos. ¿Acaso no comprenden esta sencilla ecuación matemática?: Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Algo no funciona en las democracias.

Libertad y justicia social

“Muchos intelectuales coinciden en afirmar que la bancarrota de la democracia delegativa comenzó, como proceso decadente institucional, despues de la última dictadura por causa y efecto de que no se desmanteló el Estado autoritario que impide hasta hoy una democracia participativa”, agregó Yorg.

Cabe también preguntarnos desde la canción de Teresa Parodi ¿De qué nos sirve la libertad, si no hay justicia, María Pilar?”

Las cooperativas vienen aportando en la práctica y en la teoría la enorme posibilidad de ejercer una democracia participativa incluido el mecanismo de revocación de mandatos, impulsan valores y principios compatibles con la libertad y justicia social”, cerró José Yorg.