​SAN VICENTE: LLEGÓ EL AGUA PARA FAMILIAS DE PICADA SANTA CLARA DESPUÉS DE 10 AÑOS DE RECLAMOS

«Tener agua es cumplir un sueño», expresaron las familias que ya gozan de agua potable, después de la construcción de un pozo perforado en la Picada Santa Clara, Paraje Las Mercedes, del Km 24, en la ruta 13, Municipio de San Vicente.



Pasaron 10 años hasta que llegara una respuesta favorable que se plasmó con la llegada de las máquinas del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas)

-que administra Joaquín Sánchez- y comenzaron el trabajo de la obra que tanto esperaban, y que se pudo concretar después de las gestiones del partido político Tierra, Techo y Trabajo.

El diputado del bloque legislativo del espacio TTT, Martín Sereno, recibió la inquietud por medio del referente del Movimiento Evita, Javier Bres, y otros militantes de San Vicente, y se reunió con las familias de la Picada Santa Clara, quienes además de la problemática del agua potable ya resuelta, necesitan un transformador más grande y potente para el suministro del pozo de agua y que alcance la energía a todo el Paraje que creció considerablemente en estos años.

También requieren contenedores sobre la ruta 13 para no lidiar con la basura todo el tiempo y mantener la higiene; la red de alumbrado público y tres a cuatro kilómetros de empedrado en la entrada de la Picada, que se torna intransitable cuando llueve.

Hace unos meses, y como parte de las gestiones, Sereno solicitó en un proyecto presentado en la Legislatura Provincial, que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan, y la Municipalidad de San Vicente, viabilice la construcción de un pozo perforado para la instalación de agua potable en el Paraje del Km 24, que además beneficiará a muchísimas más de 30 familias, entre las que están quienes producen tabaco, verduras y crían animales.

«Vamos a seguir gestionando por otros reclamos»



«Este fin de semana volvimos a la Picada Santa Clara y compartimos la alegría de los vecinos y vecinas que ya pueden disfrutar de la conquista de un derecho fundamental como es el agua. Para eso gestionamos ante varios organismos de la provincia, entre ellos el Imas, porque la Comisión de Agua reclama este derecho desde hace años, primero al anterior intendente de San Vicente y después ante el actual y su equipo de trabajo, y no tuvo respuestas», destacó el diputado.

El radio que abarca la Picada está integrada por alrededor de 100 personas, que hasta el momento sólo tenían acceso al agua mediante la Escuela 531 Dalmacio Velez Sarsfield, del Km 25; pero por la poca capacidad del tanque, tampoco se podía compartir en toda la comunidad», explicó el legislador.



«El agua es un sueño hecho realidad»

El presidente de la Comisión de Agua de la Picada Santa Clara, del Km 24, Hugo Rivero, junto a la secretaria de la entidad, Cristina Pianovski, manifestó la felicidad de contar con el líquido vital. ​​



«Es la primera vez que tenemos la respuesta de un funcionario al que le pedimos ayuda. El diputado Sereno presentó un proyecto en la Cámara, gestionó con autoridades de la provincia, y gracias a Dios este sueño ya es una realidad. El camión encargado de efectuar las perforaciones comenzó a trabajar a mediados de octubre, y a las pocas semanas vimos salir el agua, y festejamos en toda la Picada», indicaron con alegría.

Rivero y Pianovski relataron que fueron muchos años de reclamo sin obtener soluciones. Cristina nació en el Km 25 y vive en Santa Clara desde hace tiempo, y es una de las que impulsa junto a Enrique Espíndola, Héctor Dino y Sandra Dengler, que haya mejores condiciones en el Km 24.

«Tengo 45 años y desde siempre sufrimos esta problemática; pero los últimos años fue peor por la sequía. Ahora estamos todos muy contentos porque es un sueño hecho realidad para cientos de familias que vivimos acá. Confiamos en Javier y en Martín y estábamos esperanzados; pero también con miedo de que no salga, afortunadamente las tratativas que hicieron con la provincia dieron resultados. No podemos estar más que agradecidos», afirmaron.



Construcción de una plaza saludable

Los dirigentes de la Comisión recordaron que también necesitan una plaza saludable porque es una zona donde vive una gran cantidad de chicos, y no hay lugares donde puedan jugar. Por ejemplo espacios verdes con hamacas o potreros.

«En este lugar hay muchas necesidades. La red de luz es muy precaria, la mayoría de los postes están en peligro de caerse, y el alumbrado público es muy importante. El problema se agrava cuando llueve o hay tormentas, porque generalmente todos nos quedamos una semana sin luz. Es una necesidad urgente para las familias contar con un transformador más grande y de mayor potencia», insistieron.

Pero aún dentro de las carencias, tanto Rivero como Pianovski, reiteraron el agradecimiento a quienes ayudaron, porque «sabemos cuánto se sufre sin agua, principalmente con la sequía, y el agua que teníamos, generalmente estaba sucia. No hay palabras para agradecer y contamos con Martín (Sereno) y sus militantes para los próximos proyectos», indicaron.

También extendieron el pedido al intendente Fabián Rodríguez (FR), al que «tenemos varios planteos para hacerle, y uno de ellos es por lo menos 1000 metros del empedrado, y un destacamento policial porque suele haber muchos robos en la zona», que además abarca el Km 25 y Picada Mandarina, entre otras.



Necesidad de transformador y destacamento policial

El titular de la comisión sostuvo que es un gran alivio estar con los motores del agua en marcha.

«Sabemos que las gestiones que realizaron desde Tierra, Techo y Trabajo dieron resultado porque conocemos el compromiso de Martín y de Javier. Y aunque el Municipio también hizo su parte, fueron muchos años de reclamos en la zona».

Los y las vecinas consideraron que después de la garantía del acceso al agua, seguirán en la lucha por otras necesidades que preocupan en la zona estratégica ubicada en la mitad del tramo que une a la comunidad con San Vicente y El Soberbio.

«Ahora que tenemos agua faltaría un ramal total de la manguera para que llegue a todos los vecinos. Es un trabajo importante el que queda por hacer, esperamos que el intendente esté más dispuesto y no pasen tantos años como con el agua», remarcó Rivero.