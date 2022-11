UTILIZARÁN EL DINERO DEL INCLUSIVO PARA ABONAR TERAPIAS

Danilo Bujar (6), de Leandro N. Alem, es el ganador N° 85 de IPLyC Social Inclusivo. Su mamá, Noelia Rogoski, contó que el niño nació con síndrome de down y que cuando tenía seis meses fue operado, en Buenos Aires, de una cardiopatía congénita que se denomina canal AV, por lo que debe acudir a los controles cada seis meses.

“Estamos muy contentos con el premio y muy agradecidos al IPLyC SE. Vamos a destinar este dinero a pagar las terapias que no nos cubre la obra social”, manifestó la mujer, que también es mamá de otro chico.

Danilo, a quien su madre definió como un niño “muy amoroso, divertido y comprador”, cursa el primer grado en el Instituto “Santiago Canclini” y asiste a sesiones de fonoaudiología, musicoterapia y psicopedagogía, además de contar con un personal trainer. Según Noelia, “avanza muchísimo gracias a las terapias”. Para poder cumplir con estas obligaciones, en un primer momento debían viajar a Posadas o hacia Oberá, pero actualmente pueden hacerlo en la localidad.

La familia se enteró de esta buena noticia gracias a un llamado que recibió desde la Municipalidad de Leandro N. Alem, y “nos pusimos muy contentos, felices. Nos parece genial esta ayuda a las personas con discapacidad. Esta no es una tarea fácil, solo la sabe el que tiene que pasar por esto. Es una terapia tras otra, y esta ayuda nos viene bárbara. Así que, muchas gracias al IPLyC SE, estamos muy agradecidos por este premio”.