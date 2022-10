Entrevista a José Yorg

“Me forjé como estratega por imperio de las circunstancias históricas y por el vacío de esta figura en el cooperativismo”.

Por Eduardo Lerea*

Desde nuestros medios-de periodismo alternativo e independiente-llegamos hasta José Yorg, quien es considerado uno de los intelectuales más esclarecidos del movimiento cooperativo, reside en la Provincia de Formosa, y su influencia nace de su autoridad en la materia cooperativa en Argentina y Latinoamérica. Mantiene relaciones con el movimiento cooperativo europeo como Portugal, España, Inglaterra y otros.

Lo entrevistamos para conocer su opinión y reflexiones como estratega del cooperativismo acerca de temas que consideramos pertinentes sobre la convulsionada realidad y también la visión sobre su planteamiento en cuanto a que las cooperativas deben incorporar en su quehacer la acción política, específicamente la conducción política en el cooperativismo.

Sobre el particular dice mi colega periodista Raúl Alejandro Rodríguez: “No se sitúa José Yorg como conductor de multitudes ni ejerce cargos de dirección en organismos federativos, no, la suya es un liderazgo de nuevo tipo, que la ejerce desde su irrupción en el escenario social mismo desde donde disputa espacios e influye respetuosamente. Es una autoridad en la temática cooperativa y desde allí emana su influencia”.

E.L. ¿Cómo interpreta las experiencias de los gobiernos progresistas?

J.Y. Los gobiernos progresistas no realizaron modificaciones estructurales en sus economías ya perimidas, obsoletas, no se animaron, no les interesó, sólo realizaron acciones asistencialistas sin impacto positivo en la orientación del cambio de paradigma económico que se debió y debe hacerse, por tanto, fracasaron y decepcionaron a los pueblos.

E.L. Ud. Yorg, es un gran aportante intelectual y en lo específico en lo educativo, creador de la corriente pedagógica cooperaria, y en virtud a ello le denominan “el cooperario” ¿Qué significación tiene la educación cooperativa para el pueblo?

J.Y. Nosotros, desde TECNICOOP, contamos con el apoyo amplio y generoso de los medios de comunicación de muchas partes del mundo, y son esos medios los que publican nuestras reflexiones críticas y aportes desde el enfoque de los valores y principios cooperativos. Debemos entender, más que nunca, que el cooperativismo es solución para el pueblo porque posee el método más efectivo de organizar la producción, el trabajo, la provisión de servicios, la distribución equitativa de los logros, etc., de manera respetuosa con la naturaleza y con la condición humana.

Las cooperativas son organizaciones democráticas en su desempeño, tienen un control democrático participativo, poseen el mecanismo de revocación de mandatos y la distribución de los beneficios es equitativo y proporcional al esfuerzo realizado por cada miembro.

La educación cooperativa dota al educando, al trabajador, al público, de un método grupal de estudio y trabajo, es teórico y práctico, es integral e integrador de las demás disciplinas, pone en función valores y principios de hermandad, de altruismo social, además una formación empresarial con responsabilidad social, motiva a desarrollar dotes de liderazgo social. Vela por una sociedad mejor cada día.

Desarrollamos una experiencia inédita, desenvolvimos actividades en la primaria y secundaria con el Programa de educación cooperativa escolar-ProDeCoop-Escolar y el Programa de educación cooperativa universitaria-ProDeCoop-Universitario con total éxito, todo está documentado y publicado en los medios y en internet. No nos corresponde abrir juicio a las autoridades correspondientes por su interrupción, que cada quien se haga cargo de sus actos.

E.L. Hablemos del contexto socioeconómico y político en el mundo y Latinoamérica en especial. ¿Cómo se desenvuelve TECNICOOP y usted en particular, dado que es una personalidad y una autoridad moral en este escenario?

J.Y. A mi modo de ver la realidad del contexto socioeconómico en el mundo y Latinoamérica en especial, más allá de las particularidades de una y otra, que son influyentes, es el mismo: Crisis del capitalismo y sus terribles consecuencias sobre las sufridas espaldas y estómago de los pueblos, eso debe detenerse.

Desde el inicio de nuestra acción cooperativa del año de 1992 asumimos la moral cooperativa para establecer las relaciones, asumimos un comportamiento respetuoso, amigable, pero, debo admitirlo, mi temperamento firme es conocido. Ya teníamos la concepción Latinoamericanista, ello nos llevó a estrechar vínculos con Paraguay y posteriormente con Venezuela con grandes referentes, como el Dr. Enzo Di Tore y el Dr. Jaime Daly Guevara, respectivamente.

Ulteriormente, luego de veinte años decidimos que yo me encargara de organizar una línea de integración Latinoamericana, y así deje la conducción de TECNICOOP que permitió un cambio generacional benéfico y hoy el Lic. Roque Arguello expresa su talento junto a los demás compañeros/as, esa integración continental hoy se está concretando por medio del “Foro del poder político cooperativo Latinoamericano”.

E.L. A propósito del “Foro del poder político cooperativo Latinoamericano” que nombró y se sabe que es otra iniciativa creada por su impulso que lo pinta a Ud., destacarse como líder pero que ha roto algunos moldes, a propósito de ello: ¿Existen muchos líderes cooperativistas?

J.Y. Sí, es cierto, he roto algunos moldes del tradicional líder cooperativo porque en verdad me resultó inconducente seguir esa forma de liderazgo y digo siempre mi argumento sobre eso, una camisa de fuerza para la enorme tarea que nos pusimos sobre los hombros. Sin embargo señalo que son, en verdad, como se afirma, los escenarios los que forjan a las personalidades, y el escenario en que me toca actuar no es apto para flojos.

En cuanto a que si existen muchos líderes cooperativistas, también subrayo mi visión: abundan administradores, gestores, burócratas, líderes, en el campo económico-empresarial, pero muy pocos o nulos conductores políticos. Esta circunstancia, esa ausencia de liderazgos fuertes quita al cooperativismo presencia y posicionamiento ante los poderes y entonces no se tienen incidencias políticas relevantes. Cito aquí al Dr. Mario Londoño: “Pensar al Movimiento Cooperativo con toda la fuerza y alcance de un movimiento social con masas, cabezas, doctrina, engranajes, espíritu, conciencia y planificación concertada y científica. Pensar en otra cosa es hacer folklore, con pinitos, emblemas y frases hechas”.

En realidad, el movimiento cooperativo necesita de muchos Napoleones cooperativos, estrategos políticos cooperativos, capaces de orientar estratégica y tácticamente la marcha cooperativa del Siglo XXI hacia un nuevo y mejor mundo.

E.L. Una última pregunta, pero quizás la más relevante de esta entrevista ¿Qué implica ser un estratego cooperativo?

J.Y. Bueno, el vocablo estratego tiene un origen del latín y del griego antiguo que designa al general, al comandante, luego, como ocurre con otros vocablos, se adoptó al ámbito político y también en el ámbito de los negocios. La ciencia política lo sistematizó como capítulo de la dirección o conducción política con sus dos categorías o ámbitos de acción, la estrategia y la táctica., son también niveles de decisión y acción. El estratega tiene sus funciones específicas en coordinación con los cuadros tácticos. Nombraré algunas funciones:

Apreciar y evaluar la situación general a nivel mundial, continental, nacional, y local; definir correctamente los sectores o las políticas públicas que impiden el desarrollo cooperativo; determinar correctamente las alianzas estratégicas, sus potencialidades y posibilidades; elaborar la planificación estratégica, la organización y orientación de las diversas y variadas acciones, así como los objetivos generales. Auscultar y determinar las posibles tendencias socioeconómicas y políticas a todo nivel y escala mundial.

En el caso de nuestra entidad TECNICOOP, establecí las tres grandes líneas de acción estratégica: Educativa, gremial y política, sobre las cuales se desenvuelven las tácticas para alcanzar esos objetivos a largo plazo en razón de las tremendas dificultades que enfrentamos.

El estratego cooperativo, en líneas generales, es una persona formada y preparada en la temática cooperativa al más alto nivel de conocimiento y de otras ciencias ligadas a ella, forjado en la nobleza de la lucha bondadosa cooperativa, es un cuadro que técnicamente desarrolla su visión y acción bajo método científico, así como sus análisis coyunturales y de largo alcance e interpreta los hechos socio-económicos y políticos y que, en base a ello, define sus decisiones, unida a una personalidad firme, pero amigable y dispuesto al diálogo siempre, posee un temperamento y carácter que lo hace apto para su desempeño y las exigencias que la crisis del capitalismo financiero plantea al cooperativismo y al pueblo.

De cualquier manera, debo confesar, una vez superado el pudor que me invade al hablar de mí mismo, que me forjé como estratega por imperio de las circunstancias históricas y por el vacío de esta figura en el cooperativismo.

Muchas gracias, valoro mucho esta entrevista.

*Eduardo Lera, periodista independiente-Provincia de Formosa-Argentina-septiembre del 2022.