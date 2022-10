​ PROBLEMAS Y SERIAS LIMITACIONES DE LAS ENERGÍAS EÓLICA Y SOLAR

Por Carlos Andrés Ortiz ***

Profusamente promocionadas como “grandes soluciones”, quedaron en evidencia total en la severísima crisis energética que se cierne sobre Europa, pues al ser energías intermitentes solo son Energías Complementarias, son totalmente inútiles para reemplazar tecnologías probadamente confiables para operar como Energías de Base de los grandes sistemas interconectados.



Energías de Base, confiables, seguras, previsibles y programables, solo se obtienen de usinas hidroeléctricas, nucleares y termoeléctricas (estas últimas quemando petróleo, gas, carbón o biocombustibles).

La habitual alharaca de profuso palabrerío distorsionante y falaz, propio de los sectores ultra ecologistas, que operan como unidades de choque al servicio de los poderosos intereses vinculados con las energías eólica y solar, pudo engañar a políticos y a comunicadores poco formados en el complejo tema energético, pero prontamente los hechos impusieron su incontrastable realidad en la vieja Europa, con una economía crónicamente dependiente de energías importadas.

El daño principal del “sector verde” ultra ecologista, lo perpetraron en Alemania y España, en los que se gastó en gran escala para instalar las supuestas “bondades” eólicas y solares.

En Alemania se frenaron proyectos de nuevas centrales nucleares, ya planificadas, e incluso se presionó para cerrar las usinas nucleares en operación, antes de caducar sus prolongadas vidas útiles, e incluso se desalentó a Siemens a seguir exportando equipamientos y tecnología nuclear, de lo cual esa empresa germana era una de las referentes mundiales. Los mayores costos de la energía eléctrica, a consecuencia de la sumatoria de ventajas prebendarias a favor de las “renovables sesgadas” eólicas y solares, fueron quitando competitividad a la poderosa industria germana, pero pese a ello, los sectores del fundamentalismo ecológico insisten en aumentar las participaciones de esas ineficientes energías en la matriz eléctrica alemana.

Y la energía nuclear, debió ser reemplazada por energía termoeléctrica, consumiéndose ingentes volúmenes de gas natural y petróleo, en su mayor parte provisto a Alemania y casi toda la Unión Europea, por Rusia.

Hoy, las múltiples sanciones económicas dictadas por la OTAN contra Rusia, parecen estar afectando principalmente a los propios sancionadores, excepto EEUU que se beneficia vendiendo muy costoso gas licuado transportado en buques metaneros, en una operatoria mucho más compleja y cara que la provisión por gasoductos.

En España, los elevados costos de las múltiples subvenciones a las eólicas y solares, son una pesada carga para el erario público, y por supuesto, tampoco allí son “grandes soluciones energéticas”, por sus intermitencias y otras limitantes técnicas insalvables…además del problema para deshacerse de los equipamientos eólicos y solares al término de sus vidas útiles. Pero los ultra ecologistas siguen presionando, pese a que los paliativos reales a la crisis energética en España vienen de la mano de las importaciones de gas natural africano. El gas que fuera tan “demonizado” por el ultra ecologismo. Y esas presiones del ecologismo cavernario, llevaron a dinamitar una central generadora carbonífera, la cual de haberse preservado sería una reserva de Potencia Firme en el contexto de crisis energética global que afecta a la vieja Europa, sedienta crónica de energías importadas.

Ante las carencias técnicas de eólicas y solares, en Europa están volviendo a poner en funcionamiento centrales a carbón, y los promotores de aquellas “renovables sesgadas” hacen mutis por el foro, no asumiendo las consecuencias de sus irracionales prédicas pro eólicas y solares a ultranza.

En síntesis, las energías eólica y solar, no son “grandes soluciones” pues son inútiles como Energías de Base; no son económicas (por lo que se mantienen en base a múltiples subsidios y otras ventajas prebendarias, que las pagan el erario público y/o los consumidores de energía); no son “limpias”, pues tienen muchos costos ambientales encubiertos, entre ellos el respaldo “en caliente” (funcionando) de centrales termoeléctricas, quemando petróleo o gas; y no son eficientes comparadas con otros tipos de generaciones. Esas comparaciones se detallan seguidamente.

Comparaciones de Factores de Carga de centrales eléctricas.

Son los rendimientos efectivos de distintos tipos de generadores. El 100 % teórico es una central funcionando las 24 horas a plena potencia.

Nuclear 92,5 %

92,5 % Geotérmica 74,3 %

74,3 % Gas natural 56,6 %

56,6 % Hidroeléctrica 41,5 %

41,5 % Carbón 40,2 %

40,2 % Eólica 35,4 %

35,4 % Solar 24,9 %

Datos de 2020, de EEUU. Fuente: US Energy Information Administration.

Superficie de suelo afectada por tipos de centrales eléctricas. Relación entre energía media generada y superficie utilizada.

Nuclear Embalse – CNEA – ———132 GWh/ha.

Hidroeléctricas – Depende de cada central, pues cada una es “un traje a medida”, pero lo “afectado” es la propia presa, la central, y el área embalsada cercana como sector de seguridad. El resto de la superficie del embalse pasa a ser un atractivo social y turístico, apto para recreación y deportes náuticos. En muchos casos, las hidroeléctricas y sus embalses se convierten en nuevos atractivos turísticos y producen otros beneficios considerables, como el control de las inundaciones (con El Chocón), mejoras notables en sus entornos (como sucedió con Yacyretá), etc.

Cauchari I, II y II – Solar – ————0,24 Gwh/ha.

San Jorge y El Mataco – Eólica- ——0,09 Gwh/ha.

Centrales termoeléctricas – Depende de cada tipo de central: Diesel, turbo vapor, turbinas de gas, ciclos combinados. En general altos rendimientos de energía generada en función de la superficie afectada.

Problemas de sobre inversión que provocan las “renovables sesgadas” eólicas y solares.



Sus bajos rendimientos obligan a invertir marcadamente en exceso, para disponer de Potencia teórica y de volúmenes de Energía que en teoría deberían cubrir.

Para poder utilizar los picos de generación, concentrados en pocas horas diarias (como es el caso acentuado de las solares, que solo pueden operar al total de la Potencia Nominal, unas pocas horas por día (y siempre que no llueva o esté nublado), esos picos de generación obligan a sobre invertir en los Sistemas de Transmisión, lo cual además de ser muy oneroso, no se amortiza con el uso, por el bajo coeficiente de utilización, de muy pocas horas por día.

Para cubrir los baches de generación de las intermitentes eólicas y solares, deben tener reservas “en caliente” (funcionando), de centrales termoeléctricas, lo cual es otra sobre inversión, además de los costos ambientales y económicos de esas centrales termoeléctricas de respaldo.

Las obsolescencias tempranas de las instalaciones eólicas y solares, que resultan en vidas útiles muy breves en relación a otros sistemas de generación, pasan a ser otro problema de sobreinversión, que no se suele considerar adecuadamente.

No es un tema menor, pero se lo omite casi sistemáticamente, que tanto las eólicas como las solares, necesitan enormes superficies en las que se deben erradicar las vegetaciones, la vida humana y toda actividad económica.

Esa es la causa real del rechazo que se da en muchos lugares, en los que se oponen a las instalaciones de eólicas y solares, como sucedió en el Valle de Mena, Burgos, España; en Horspath, Oxfordshire, Inglaterra; y con seguridad en otros puntos del globo.

Claro está, que por ser “energéticamente incorrecto” según los “mandatos” de los poderosos intereses que promocionan a las “renovables sesgadas”, esas noticias son cuidadosamente omitidas y acalladas.

Aclaremos, una vez más, que eólicas y solares son definidas como “renovables sesgadas”, pues caprichosamente las leyes argentinas, excluyeron de las definiciones de “renovables” a las hidroeléctricas de más de 60 MW de Potencia Instalada; una aberración técnica que fue avalada por los legisladores de Argentina, seguramente de buena fe y envueltos por la profusa palabrería de los promotores a ultranza de esas ineficientes, costosas y contaminantes energías, “vendidas” como energías (supuestamente) limpias.

Precisando realidades distintas en nuestro enorme territorio continental argentino; no es lo mismo instalar grandes parques solares en la desértica Puna de Atacama, o complejos parques eólicos en las casi deshabitadas extensiones patagónicas; que pretender imponer esas “soluciones” en una provincia pequeña, muy poblada y con altos costos de la escasa tierra, como Misiones, donde, además, para instalar paneles solares, en muchos casos se debe tumbar nuestra profusa y hermosa vegetación.



​Magister Carlos Andres Ortiz

Analista de Temas Económicos y Geopolíticos