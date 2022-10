El equipo de la Escuela de Robótica se alzó con siete trofeos en la Liga Nacional de Robótica

Palpitando la gran final, se realizó la sexta y antepenúltima fecha de Liga Nacional de Robótica en el Complejo Deportivo Municipal “Miguel Martín de Güemes” de la Ciudad de Tartagal, provincia de Salta y la Escuela de Robótica Misiones estuvo presente con una delegación de estudiantes y facilitadores que compitió en tres de las cinco categorías. La Liga Nacional de Robótica (LNR) se trata de una competencia para los makers apasionados por la robótica de competencia y se realiza en diferentes sedes del país a lo largo de todo el año. Precisamente, su fecha inaugural tuvo cita en nuestra provincia y fue organizada por la Escuela De Robótica, mientras que la gran final se disputará muy pronto en la ciudad de Hurlingham. El equipo misionero que se hizo presente para participar en esta nueva fecha estuvo compuesto por Sebastián Tamis, Fernando Bronico, Jessica Gacek, Franco Aguirre, Macarena Benitez, Nicolas Ferreyra, Máximo Closs, Franco Homeniuk, José Carrillo y David Sisterna. Para dar la bienvenida a todos los competidores, el evento comenzó con una ceremonia inaugural y la palabra de autoridades locales. Además, el cuerpo de baile municipal denominado “Raíces, del Chaco Salteño” brindó un show con canciones regionales que hicieron bailar a todo el público presente. Afortunadamente, la jornada para el team misionero fue positiva, no solo por la experiencia y la oportunidad de encuentro con sus pares, sino también porque hubo premios muy importante para integrantes del mismo. Puntualmente hubo siete premios entre todas las competencias disputadas, el equipo de Voyager logró el primer puesto en la categoría Fútbol, mientras que Ragnarok Loki quedó segundo y X-Prit tercero. El robot Corazas logró el primer puesto de la categoría Sumo y Big Boy se quedó con el puesto. Y finalmente Tokio de Minisumo arrebató el primer lugar del podio y Furia Nocturna ocupó el segundo lugar en la misma categoría. Cabe mencionar la participación destacada del equipo Loki compuesto enteramente por mujeres que ha hecho una partida brillante en la categoría fútbol imponiéndose por 14 a 0 ante su rival en una de las partidas. La delegación misionera retorno a la tierra colorada muy contenta, con nuevos trofeos y más puntos para posicionarse como ganadores en la numeración final de este 2022. En la Escuela de Robótica, fueron recibidos por la Coordinadora General Ing. Solange Schelske quien expresó, con mucho entusiasmo, sus felicitaciones a todos los competidores por el nuevo recorrido transitado mencionando que “forma parte de un gran trabajo que se hace día a día en la escuela y esto es el resultado de todo ese esfuerzo” y no dejó pasar la oportunidad para convocar nuevamente a los jóvenes estudiantes señalando que “La robótica de competencia genera oportunidades de aprendizaje que muchas veces no podemos ni imaginar, por lo que invitó a todos a sumarse y a descubrir un mundo de innovación que genera oportunidades y brinda soluciones”. La Liga Nacional de Robótica (LNR) comenzó en el año 2012 a partir de la necesidad de agrupar a las distintas competencias de robótica que se venían desarrollando en el país, en un cronograma único y poder coronar un Campeón Nacional en las distintas categorías. El formato de la LNR se basa en otorgar puntos a los competidores para poder obtener un Campeón Nacional para cada categoría al finalizar el año. Los puntos que otorgará cada Competencia será proporcional a distintos criterios acordados por todos los organizadores que formen parte de la LNR. Los concursos de robótica se han organizado desde los años 70. En 1979, el Institute of Electrical and Electronics Engineers organizó un concurso de Micromouse, evento que se lo puede considerar como el primero. En este sentido, resulta sumamente importante resaltar que Misiones cuenta con su propia liga de robótica denominada Copa Robótica Misiones, la cual tiene el aval de la Liga Nacional, sus competidores ya se extienden más allá de la provincia con proyecciones internacionales y, solo en lo que va de este 2022 ya recibió a cientos de participantes a través de las 4 fechas realizadas hasta el momento. Ing. Solange Schelske

