UTIIZARÁ EL DINERO DE DESAFÍO PARA FORTALECER SU EMPRENDIMIENTO

“Feliz y agradecida”, Valeria Insaurralde (37), de Almafuerte, es la nueva ganadora del Programa IPLyC Desafío Confort. Se inscribió a través de las redes, hace ya algunos años, pero “no pensé que en algún momento iba a salir”, dijo esta repostera, madre de tres chicos.

Aseguró que su vida dio un vuelco después de un grave problema de salud por el que pasó uno de sus hijos. “Hace varios años que trabajo haciendo tortas, es algo que me encanta, y me ayudó muchísimo en momentos difíciles. Fue un cable a tierra estar en la cocina. A veces digo que me interno en ella”.

Añadió que “comencé a remar, a aprender, a no quedarme, a emprender, a vender, y descubrí que es algo que me gusta. Nunca me quedé en el problema, siempre traté de buscar soluciones y hacer que las cosas funcionen”.

Se define como una mujer trabajadora, “muy familiera, a la que le gusta esmerarse para superarse, atender a mi familia, agasajar a mis amigos, ahijados, que es lo importante de la vida. Eso aprendí después de lo que pasó con mi hijo”.

Contó que su hermano le avisó que había sacado un premio. “Me sentí re feliz porque nunca gané uno y todas estas cosas son muy útiles para mí. La batidora es algo fundamental para las cremas; a la licuadora le vamos a dar un buen uso en el verano, y de la pava eléctrica, ni hablar. Considero que este es un premio para la familia. Los vecinos también estaban contentos porque decían que me merecía”.

Utilizará el dinero “para potenciar mi emprendimiento, apostar a lo que me gusta. Esa plata me viene de diez. La idea es comprar un poco más de insumos”, sostuvo la mujer, que se crió en Almafuerte. “Me encanta vivir en este lugar, es el lugar soñado. Tenemos paz, tranquilidad, y la naturaleza hace bien”, acotó.

Instó a las amas de casa a que “se anoten, se inscriban, porque este es un mimo a las mujeres, cada una merece este premio. Me encanta que el IPLyC SE pueda hacer esto, que piense en cada una. Me parece genial. Es algo útil para toda la familia. Este beneficio es muy grato y de mucha alegría para todos. Gracias por este regalo hermoso”.