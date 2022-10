Liga Nacional de Robótica: Primer puesto para la Escuela de Robótica en Ushuaia

El pasado sábado, estudiantes y facilitadores de la Escuela de Robótica Misiones participaron de la 5ta. Fecha de la Liga Nacional de Robótica que se disputó en la ciudad de Ushuaia – Tierra Del Fuego, precisamente en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina”. De la competencia participaron, en representación de Misiones, Máximo Closs; Franco Homeniuk; José Carrillo y Sebastián Tamis.

El torneo que reúne a aficionados de la robótica de todo el país en diferentes sedes y tuvo su fecha inaugural en Misiones, recibió al team de la Escuela de Robótica una vez más, como en todas las fechas anteriores.

En esta oportunidad, los participantes vivieron una jornada realmente positiva ya que, además de disfrutar a pleno la nueva fecha robótica, se alzaron con importantes premios y sumaron puntos para llegar a la gran final ocupando el podio.

"Furia Nocturna". Además alcanzaron los primeros y segundos lugares en la categoría Fútbol con los robots "Voyager" en primer lugar y "Loki Ragnarok" segundo. En cuanto a los premios, obtuvieron el Primer puesto en la categoría Minisumo con el robot. De regreso a casa:

Al regresar a la tierra colorada, los competidores pertenecientes al Club de Robótica fueron recibidos por la Coordinadora General de la Escuela de Robótica Ing. Solange Schelske, quien expresó palabras de felicitaciones para el equipo y los agradecio por el “compromiso asumido por seguir innovando en la educación misionera”; Demostrando que “La robótica de competencia promueve la capacidad de inventar y reinventar constantemente buscando soluciones a problemáticas que, en muchas ocasiones, pueden aparecer en la vida cotidiana”.

La competencia:

La Liga Nacional de Robótica (LNR) comenzó en el año 2012 a partir de la necesidad de agrupar a las distintas competencias de robótica que se venían desarrollando en el país, en un cronograma único y poder coronar un Campeón Nacional en las distintas categorías.

El formato de la LNR se basa en otorgar puntos a los competidores para poder obtener un Campeón Nacional para cada categoría al finalizar el año. Los puntos que otorgará cada Competencia será proporcional a distintos criterios acordados por todos los organizadores que formen parte de la LNR.

Los concursos de robótica se han organizado desde los años 70. En 1979, el Institute of Electrical and Electronics Engineers organizó un concurso de Micromouse, evento que se lo puede considerar como el primero. Los eventos más conocidos por su longevidad: el All Japan Sumo de Japón y el Trinity College International Fire Fight Robot Contest. En este sentido, resulta sumamente importante resaltar que Misiones cuenta con su propia liga de robótica denominada Copa Robótica Misiones, la cual tiene el aval de la Liga Nacional y sus competidores ya se extienden más allá de la provincia con proyecciones internacionales.

Camino a la final:

Teniendo en cuenta que el equipo de la escuela viene teniendo muy buenas actuaciones en todas las categorías, todo indica que los puntos acumulados en el circuito nacional harán que lleguen de la mejor manera a la final el 11 de noviembre en Hurlingham, pero sin adelantarnos a los hechos, aún le restan otros enfrentamientos a este grupo de jóvenes.