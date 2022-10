EL PREMIO DEL INCLUSIVO “ ME VINO MUY BIEN”

“Para comprar cosas que me faltan”, utilizará Héctor Ricardo Metrechen, el dinero de IPLyC Social Inclusivo. Oriundo de la localidad de Santa Ana, el ganador se mostró contento con el premio y confió que, si bien había visto el programa en varias oportunidades, “no pensaba que iba a salir adjudicado tan pronto, fue una sorpresa. No lo podía creer”.

Contó que sus vecinos se enteraron “viendo la tele y se pusieron contentos. La gente me felicita en la calle porque somos un pueblo chico pero unido”.

A la primera persona que Metrechen contó sobre el premio obtenido fue “a mi señora, Paula, que se emocionó y dio gracias a Dios por esta noticia. El premio me vino muy bien, y espero que el IPLyC SE siga ayudando a la gente”, dijo.

El beneficiado contó que posee el CUD porque a los 18 años le diagnosticaron esquizofrenia, y que sucedió mientras estaba trabajando en una fábrica, en Buenos Aires. “Empecé a tener convulsiones y no entendía nada. Después del diagnóstico, me medicaron y salí adelante. Tomo los medicamentos a horario, sigo el tratamiento al pie de la letra, y me siento bien. No puedo ponerme nervioso. Hago mandados, vendo pan casero, cocino, hago trabajos de albañilería, ando en bicicleta, para mantener la mente ocupada”, manifestó, al tiempo que felicitó y agradeció al IPLyC SE por este programa que, “espero siga adelante, porque es una bendición para la gente”.