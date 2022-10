A sala llena arrancó el I Festival de Arte Sonoro Indígena

Con cine, moda, artesanías y expresiones artísticas cargadas de contenido, se inició ayer en el Centro de Covenciones de Puerto Iguazú la primera jornada del Festival que se extiende hasta mañana lunes, dejando en claro que «el arte sonoro indígena es mucho más que música». Todas las actividades son con entrada libre y gratuita

«Hoy es un día histórico, porque en este escenario van a estar representadas las lenguas de todo el país», coincidieron Bernabe Buco Cantlon, presidente del INAMU; Charo Bogarín, vice presidenta y presentadora del evento; Joselo Schuap, ministro de Cultura de la Provincia y Silvana Giménez, presidenta de la Fundación Artesanías Misioneras, en la apertura del I Festival de Arte Sonoro Indígena, que inició ayer en la ciudad de Puerto Iguazú y que se extiende hasta el día lunes, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de la Música, junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones y la Municipalidad de Puerto Iguazú.

El espacio elegido para hacerlo es el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad: en el escenario cubierto se desarrollan los recitales y desfiles de moda, mientras que en el resto del predio se extiende la décima edición de la Feria de Artesanías del Mercosur reúne a más de 300 expositores.

«Celebro que estemos concretando este festival, que soñamos hace no tanto tiempo», expresó Schuap. «Los pueblos originarios siempre cuidaron el planeta. Cuando la sociedad está en un camino de locura, jugando carreras con el reloj, vale la pena prestar atención a su mensaje». Cantlon destacó que desde el Instituto Nacional de la Música -INAMU- «Buscamos fortalecer lo que la variable de mercado no hace. Hay un sector de la música que funciona muy bien y ojalá crezca y mejore, pero hay un sector muy importante que no tiene esa varita y hay que valorarlo y fortalecerlo». A su turno, Giménez celebró el trabajo en sinergia entre los distintos estamentos del estado para lograr la realización del festival y la feria, que hacía dos años que estaba en pausa por la pandemia. Luego de la apertura, el micrófono quedó en manos de Charo Bogarin, quien ofició de presentadora de cada uno de los números artísticos.

Escenario principal en el Centro de Convenciones

En cada jornada, los encargados de abrir el escenario son los coros de niños guaraníes. Ayer fue el Coro de Niños y Jóvenes Mbya Guaraní de la comunidad Pindó Poty, hoy sigue el coro de Tekoā Ysyry y mañana el «Ñamandu Mirī» de Tekoā Yryapú.

El día sábado pasaron por el escenario además dos solistas mujeres: Carina Carriqueo representado el canto mapuche, en un show lleno de magia y dulzura, sin dejar de lado el mensaje de reivindicación de la tierra. La siguió Mariana Carrizo, quien trajo a escena el canto hondo y profundo de la tradición coplera de los valles calchaquíes de Salta, matizado con picardía y humor de mujer empoderada.

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de la OIANT, Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), dirigida por Alejandro Iglesias Rossi. La orquesta compartió -en forma de espectáculo, pero también de clase magistral- el resultado de investigaciones de muchos años, rescatando instrumentos, aprendiendo a construirlos y a hacer música con ellos.

La moda y la puesta en escena de la indumentaria no faltaron en esta propuesta: El día sábado se presentó la mini colección «Misiones Simbol», de la misionera Alicia Nachiornuk, mientras que hoy y el lunes se verá la colección «Sangre Guaraní» y «Espíritu Taragüi», de la correntina Laura Custidiano, junto al diseñador Gustavo Gómez Navarro y el trabajo de accesorios de Mauro Robín.

PROGRAMA DEL DOMINGO 9 DE OCTUBRE

En el Espacio INCAA (avenida Victoria Aguirre 337)

16:00 hs: Película «Cerro Quemado» – Director: Juan Pablo Ruiz

17:00 hs: Película «Soy Aimé» – Directora: Aymará Rovera

Corto «NATI» – Directora: Constanza Pasian

Presenta Juan Palomino, con la presencia de sus directores

En el Centro de Eventos y Convenciones (avenida Tres Fronteras 780)

19:00 hs: Coro de Niños y Jóvenes Mbya Guaraní de Tekoā Ysyry

19:30 hs: Coro Wichi Sacham

20:00 hs: Misión Camila + Seuer Montec

20:30 hs: Ema Cuañeri

21:00 hs: Lola Bhajan

21:30 hs: Ha´e Kuera Ñande Kuera + Coro Kanguaa Poty de Fortín Mborore

22:00 hs: Pacha Runa

PROGRAMA DEL LUNES 10 DE OCTUBRE

En el Espacio INCAA (avenida Victoria Aguirre 337)

17:00 hs: «OIANT, música para un futuro ancestral» – Director: Nacho Garassino

Corto: «La Bruma, Tata China» – Director: Enrique Acuña

En el Centro de Eventos y Convenciones (avenida Tres Fronteras 780)

19:00 hs: Coro de Niños Mbya Guaraní «Ñamandu Mirī» de Tekoā Yryapu

19:30 hs: Takyer + Omta Pachay Roque Miguel Gil y Chesye

20:00 hs: Romualdo Diarte

20:30 hs: Lorena Carpanchay

21:00 hs: Anahí Mariluan

21:30 hs: Micaela Chauque + Tremor

22:00 hs: Coro Qom Chelaalapi + Dj Nicolás Saavedra