MAURICE CLOSS: «MISIONES TIENE UNA COPARTICIPACIÓN INJUSTA Y DEBE SER COMPENSADA»

Presupuesto 2023. «Los misioneros debemos exigir partidas presupuestarias que empiecen a prever la llegada del gasoducto a Misiones», dijo Maurice Closs.

El vicepresidente del Senado, el misionero Maurice Fabián Closs (FR) fue contundente: “Desde el Senado apoyaré sin restricciones que se incorporen en el proyecto de presupuesto nacional los pedidos que hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad”



“Misiones debe ser compensada como corresponde porque es una de las provincias con mayor crecimiento del Nea, con una coparticipación injusta”.

Closs dijo que Misiones desde hace años tiene un problema presupuestario muy grave que arranca desde la injusta coparticipación que recibe. ​​“Es decir todas las provincias reciben anualmente algo que no se discute que es el índice de coparticipación. Ahí está el corazón del presupuesto nacional y, luego se discuten otras cosas que son importantes como ser conseguir obras o políticas de desarrollo”.

“Misiones viene muy relegada en lo que se refiere a la coparticipación per cápita. Sólo es superada por las denominadas provincias grandes y, ese problema no tiene una contra prestación como tiene La Rioja que todos los años recibe un fondo fijo y, a pesar de ello los legisladores misioneros nunca nos pusimos en una posición extorsiva. Siempre fuimos responsables, principalmente los legisladores por la Renovación porque supimos lo que fueron años sin presupuesto. Claramente Misiones necesita de una batería de decisiones políticas y económicas que le mejoren los recursos para que las ejecuciones presupuestarias mejoren”.

“Misiones debería tener una suma fija como tiene La Rioja para compensar el magro índice de coparticipación”; insistió.

​​Gasoducto: Cambio de matriz

Respecto a la obra de gasoducto que Misiones reclama que llegue a esta provincia Closs dijo que​​ “los misioneros debemos exigir partidas presupuestarias que empiecen a prever la llegada del gasoducto a la provincia, que comiencen los estudios de proyección de la obra para que llegue hasta Paso de los libres ​​(Corrientes) y de allí a Misiones”.

“El caso energético Misiones debe ser tratado de forma distinta porque somos una provincia electro dependientes y, por tal motivo, más allá de zona fría o caliente debe tener volúmenes de energía subsidiados mayores a los que tiene el resto de las provincias y, eso fue planteado muy bien por el gobernador Oscar Herrera Ahuad (el mandatario misionero pidió que el subsidio para Misiones pase de 450 KVA a 750 KVA).



Respecto al fortalecimiento de los programas Ahora canasta que otorga un descuento del 17 % si se compra ciertos días con tarjetas de créditos o débitos de ciertos bancos. ​​“Estas son políticas que surgen desde la relación bilateral que estuvo muy fortalecida entre el 2003 y 2015, en esa política bilateral se logró que haya una política inteligente de cuidar el consumo y, abaratarlo a través del costo financiero vía los programas Ahora que sería muy bueno que estén incorporados en el presupuesto nacional y si no que a través de la relación bilateral puedan continuar en el 2023 que permite beneficios al consumidor porque permiten paliar la alta inflación​».​





Rutas nacionales 12 y 14

Para el senador Closs más allá de las obras ya incorporadas al proyecto de presupuesto nacional la obra que no debería faltar es la autovía de la ruta nacional 12. ​​“Cuando se avance en esa obra Vialidad Nacional y Vialidad Provincial conjuntamente con el gobernador Oscar Herrera Ahuad e intendentes y las fuerzas vivas de las municipalidades se deberían sentarse a hablar de las travesías urbanas”.

Para Closs el gobierno nacional también debe mejorar la situación que se plantea en la ruta nacional 14 ​​“que no da para más debido a la falta de terceras trochas”.

Closs está convencido que obra presupuestada obra que se realiza. Puso como ejemplo cuando ejerció la gobernación al sostener que ​​“la ejecución presupuestaria era mucho mayor a la presupuestada. En el presupuesto nacional se estipulaban fondos para 4.000 casas y al final del año terminábamos construyendo unas 10.000”.

Otro ejemplo que dio el senador Closs fue la obra actual del aeropuerto de Posadas. ​​ “Cuando se quejaron por la fecha yo les dije a quienes reclamaban que una obra cuando está presupuestada y tiene fecha de ejecución se debe aprovecharla porque de lo contrario desaparece y hay que volver a insistirla y eso lleva mucho tiempo”.

