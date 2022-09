Informe iberoamericano de prácticas sostenibles destaca el accionar de la Defensoría del Pueblo de Posadas

POSADAS. En su informe anual, el Manual de Prácticas Sostenibles de las Defensorías Locales, destacó el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas por su aporte en el acceso al agua potable, en el marco del cumplimiento del objetivo 6 de la ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del acceso al agua segura y al saneamiento para todos.

El Manual, realizado por la Universidad de Alacalá; por medio del Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamerica, centró su trabajo en cuatro países: Argentina, Colombia, México y España.

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Locales, tiene por objetivo mejorar los Derechos Humanos, la Democracia y la Justicia Social, por medio de publicaciones, capacitaciones técnicas e investigación.

«En Argentina hay 40 Defensorías del Pueblo y este informe la verdad que nos coloca en una posición muy interesante por el trabajo que venimos realizando para que el acceso a la red de agua potable llegue todas las familias de la ciudad.

Hoy si le pedimos un informe al IPEC, va a decir que el 99 de los vecinos cuentan con agua potable. Pero la pregunta que hay que

responderse es cómo tienen agua potable, qué tipo de conexión tienen, si es por red, si son cooperativas, si hay macromedidores, etc. El área de estadística de la Defensoría nos arroja resultados y la realidad es que estamos lejos del 90 por ciento que se debería tener cubierto según el contrato de concesión.

Esas metas no se están cumpliendo y no me puedo servir de las estadísticas del INDEC o el IPEC, porque tiran datos generales. Dicen que

el 90 por ciento de los posadeños tienen agua potable, pero a nosotros lo que nos

importa es cómo llega el agua. Hablamos de un derecho humano como es el acceso al agua limpia y segura”, expresó el defensor Alberto Penayo.