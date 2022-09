QUIENES DECIDEN Y LOS QUE EJECUTAN LA GUERRA DE OCCIDENTE

Por Rómulo Pardo Silva ***

La guerra híbrida contra Rusia, China y el Sur fue ordenada por empresarios que no están en las noticias y planificada, publicitada y realizada por políticos.





Los mandantes de Occidente son magnates del sistema que conscientes de la crisis ecológica buscan su seguridad y supervivencia en la conquista de los territorios extranjeros.

Los políticos occidentales dependen de ellos y deben servirles. Los libres son combatidos, Fidel y Allende lo fueron y los capitalistas actuaron.

¿Qué están haciendo Biden, Johnson, Macron, Scholtz y sus equipos en la guerra unilateralista?

Los seis meses de enfrentamiento completo estaban en su planificación inicial aunque de otro modo. Creyeron en el plan y si tuvieron dudas no se apartaron de sus electores fácticos.

Los datos hasta el presente indican que está dando resultados no deseados.



«Nos dirigimos al precipicio»: El economista Jeffrey Sachs, sobre la «peligrosa y errónea» política de confrontación de EE.UU. Denunció la militarización de la política exterior de EE.UU., que desde hace tiempo «rechazó toda la diplomacia» con Rusia. RT

Bloomberg: 6 de cada 10 fábricas británicas podrían cerrar por el aumento de los precios de electricidad. Según un informe, casi la mitad de las plantas han experimentado un aumento de la factura eléctrica de más del 100 % en el último año. RT

El jefe adjunto de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Gromov, declaró que las tropas rusas han recibido una orden por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, para ingresar a las fronteras administrativas de la región de Donetsk antes de la fecha de 15 de septiembre. Aseguró que mientras “el enemigo continúa controlando las áreas ocupadas en las regiones de Járkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Jerson y Mykolaiv”, además pretende crear condiciones favorables para la reanudación de la ofensiva. Hispantv

Incluso si los alemanes toman las calles por los precios de la energía, Berlín debe apoyar a Ucrania manteniendo las sanciones a Rusia, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. RT

La mayoría de los alemanes quieren conversaciones con Rusia: encuesta reciente. Más del 60% de los encuestados se opuso al suministro de más armas pesadas a Ucrania. La mayoría de los alemanes quiere que Occidente tome medidas concretas para iniciar conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto de Ucrania. RT

Organizan multitudinaria protesta en República Checa contra «la sumisión política» a la UE. Los manifestantes reclaman poner fin «a la dilución planificada de la nación» con el flujo de refugiados ucranianos, entre otras demandas. RT

La obediencia de los políticos y los resultados del momento no les ocurren por primera vez.

En conjunto negociantes y políticos elegidos quieren la hegemonía global de Occidente. Se niegan a aceptar ser una parte del conjunto de fuerzas económicas/políticas de la humanidad.

Su mérito es asumir que no tienen capacidad nuclear para recurrir impunemente a una más de sus guerras militares.

Pese a la censura de sus medios han surgido voces críticas del paso que calculó Occidente.

Kissinger critica a los políticos europeos actuales que no tienen puntos de referencia y no entienden cuáles son sus verdaderas tareas. Afirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz no entienden cuál es su misión. «Los líderes europeos no tienen sentido de la dirección y la misión», lamentó.

A inicios de julio, Kissinger ya confesó que no cree que haya un líder «trascendente» en la escena mundial que responda a las necesidades de la época. «[Es] doloroso», agregó. RT 20 jul 2022



«Son incapaces de asumir responsabilidades»: Dmitri Medvédev explica las razones de la «degradación» de los políticos europeos RT

El columnista de ‘Spiked’, Frank Furedi, acusó a los líderes occidentales de analfabetismo geopolítico. Según el autor, las élites estadounidenses y europeas no están preparadas para la nueva era de rivalidad entre grandes potencias.

Como ejemplo, el experto citó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Según Furedi, el caso demostró que la élite política estadounidense carece de recursos intelectuales, claridad y unidad para liderar en la escena mundial. Sputnik



La naturaleza bajo ataque humano

La concentración atmosférica de gases de efecto invernadero y los niveles del mar alcanzaron nuevos récords en 2021, dijo un informe del gobierno de Estados Unidos. El aumento en los niveles de gases de efecto invernadero se produce a pesar de una disminución de las emisiones de combustibles fósiles el año anterior, cuando gran parte de la economía mundial se desaceleró drásticamente debido a la pandemia de covid-19. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se situó en 414,7 partes por millón (ppm) en 2021, 2,3 ppm más que en 2020. El nivel es «el más alto en al menos el último millón de años según los registros paleoclimáticos».

El nivel del mar del planeta aumentó por décimo año consecutivo, alcanzando un nuevo récord de 97 milímetros por encima del promedio en 1993, cuando comenzaron las mediciones satelitales.

El año pasado estuvo entre los seis más cálidos registrados desde mediados del siglo XIX, y los últimos siete años fueron los siete años más calurosos registrados, dijo. La cantidad de tormentas tropicales también estuvo muy por encima del promedio el año pasado. RFI



Por una civilización sostenible decrecida solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus seguidores son conservadores.



