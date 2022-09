SE PUSO EN MARCHA EL CONCURSO “LA OTRA CARA DE LAS PANTALLAS ”

Está destinado a los alumnos de la Escuela de Comercio N°5, Epet N° 14 y la IEA N°2 (nivel secundario) de la localidad de San Javier, organizado por el Programa de Juego Responsable del IPLyC SE.

Para participar, los alumnos deben armar un comic que plasme “lo que nos sucede cuando usamos las pantallas en exceso. Hasta el 18 de octubre tienen tiempo para diseñarlo y entregarlo en sus establecimientos educativos. Será un jurado quien delibere los tres puestos ganadores. Los autores de las obras se llevarán una bicicleta, parlantes JBL flip5, y equipos deportivos (short, remera y zapatillas). Las instituciones educativas a las que pertenecen los ganadores se llevarán quince pelotas de fútbol y cinco de voley.

«La otra cara de las pantallas» es una propuesta para indagar ¿qué sucede cuando las usamos demasiado? No hay dudas que las nuevas tecnologías son herramientas que facilitaron muchas actividades del ser humano, sin embargo, “la evidencia es abundante y señala que el uso excesivo genera problemas, debido a las características adictivas de estos dispositivos. Esto último, refuerza la premisa de concientizar sobre las implicancias del uso desmedido, donde las pantallas pasan a intermediar todas nuestras actividades, y promocionar usos saludables, donde se deja de lado la dependencia a la pantalla, para hacer un uso con conciencia de utilidad. ¿La diferencia? Que su uso no perjudica la calidad de vida de la persona, su estado de ánimo, sus vínculos y demás actividades laborales, académicas, placenteras, etc.

Las profesionales de la Lotería de Misiones, agradecieron la predisposición de docentes y alumnos de los tres establecimientos educativos de “La Dulce” que participaron del encuentro realizado en la sede de la municipalidad. Durante la reunión, recibieron información sobre el concurso y de lo que sucede al usar las pantallas en exceso.

Asimismo, pusieron de manifiesto el apoyo del intendente en la localidad, Matías Vilchez, y la secretaria de Cultura y Educación del municipio, Flavia Herculano.