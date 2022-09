José Yorg: Compartir es una forma de enseñar y ayudar a elevar la cultura de nuestro pueblo.

Me encanta hacer campaña. No importa si es en una elección en la que quiero participar o por otros candidatos. Tocar puertas, sin saber nunca con certeza (a pesar de los datos) si la persona será amistosa (¡muy rápido!), persuadible (conversación mucho más larga) u hostil, tal vez largo o corto dependiendo del estado de ánimo en el que me encuentre. Las alegrías del clima galés, los compañeros que están con ustedes y los datos! Ha estado frío recientemente. Pero cuando se acercan las elecciones (generalmente en mayo, no me recuerden el último GE, por favor), soleado. Me encanta y me encanta ganar más.

Soy candidato del Partido Cooperativo y del Trabajo Galés (¡otra vez!) para las elecciones del consejo local en Gales. En 2017, el Partido Cooperativo a nivel nacional envió voluntarios a tocar puertas en las elecciones locales. Cuantos más, mejor, ya que a menudo los candidatos tocan a la puerta de las elecciones locales y lo hacen ellos mismos. Por lo tanto, es muy bienvenido contar con la ayuda de algunos organismos (junto con el apoyo del Consejo Cooperativo de Gales, gracias).

La razón por la que soy candidato del Partido Cooperativo es por las políticas. El Partido Cooperativo ha trabajado durante mucho tiempo para acabar con el flagelo de la esclavitud moderna y, para mí, trabajar contra la esclavitud moderna es un objetivo político importante. Sabemos que la pandemia ha aumentado el número de personas en condiciones de esclavitud moderna en Gales.

Para mí también se trata de valores cooperativos. Ayudando a tu comunidad, construyendo localmente para transformar e incluir al mayor número de personas posible. Creación de un banco comunitario. De eso se tratan, desde mi punto de vista, las elecciones locales también. Es el lugar donde podemos implementar las promesas e ideas de, por ejemplo, el Manifiesto del Partido Cooperativo Senedd. Tiene tantas ideas fantásticas que espero, con 16 miembros del Senedd y un Ministro de Economía Cooperativa, se implementarán en todo Gales y también afectarán a las autoridades locales. Y luego están las 12 ideas: manifiesto de las elecciones locales de 2022.

Incluye a: Poner la justicia alimentaria en la parte superior de la agenda, Reconstruir una economía local más justa, Comprométete a ser un cooperador comunitario después de COVID 19, Desbloquea tu calle principal, Liderar la lucha contra la evasión fiscal empresarial, Garantizar trabajadores minoristas más seguros y comunidades más seguras, Establecer una asociación de inquilinos privados para dar voz a los inquilinos privados, Apoyar una nueva vivienda cooperativa y dirigida por la comunidad, Promover y desarrollar cooperativas de ahorro y crédito, Fomentar modelos cooperativos en el ámbito local, Poner fin a la desigualdad en el transporte mediante la promoción del transporte comunitario y los operadores de autobuses sin fines de lucro.

Estas son las políticas que necesitamos en este momento. Ahí es donde, si somos elegidos, podemos marcar una gran diferencia positiva en la vida de todos en nuestra comunidad. Juntos, podemos ayudar a aquellos que luchan con la catástrofe del costo de vida tory; podemos establecer servicios comunitarios que nos ayuden a todos. Juntos podemos construir una mejor comunidad. Como cooperadores en el poder podemos hacerlo realidad.