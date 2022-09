GARUPÁ: HERRERA AHUAD VISITÓ PREDIO DONDE CONSTRUIRÁN UN HOGAR DE ANCIANOS PARA SACERDOTES

​

El Gobernador visitó el predio donde se levantará un hogar de ancianos para sacerdotes en Garupá. Se trata de un nuevo espacio que garantizará una Casa de Descanso para sacerdotes y hermanos consagrados de la provincia. Herrera Ahuad afirmó que acompañará la iniciativa en nombre del Estado provincial.

​Ayer en horas de la tarde, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó el predio donde en los próximos días se iniciará la construcción del “Hogar Nuestra Señora de Fátima” destinado a adultos mayores de la Congregación del Verbo Divino, Provincia Argentina Este. Allí, descubrió una placa, junto a miembros del clero y laicos, en la zona proyectada para la obra. También, dialogó con los religiosos retirados y compartió una merienda en el predio de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

El mandatario comentó que esta obra «tiene una cuestión que es muy fuerte, que es la protección del ser humano». Dirigiéndose a los sacerdotes les pidió oración para las víctimas del Tornado de Santa Rosa en San Pedro, ya que hoy​ (por ayer)​ se cumplen 13 años de aquel trágico evento. Con el mismo énfasis, dio cuenta que esos años fueron coincidentes con sus inicios en la política, y que siendo pediatra buscó aportar a mejorar los índices de mortalidad infantil, y por ende disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la pirámide poblacional. «Y vemos que Misiones ha desarrollado una expectativa de vida hasta los 75 y 77 años hoy. En 10 años se ha incrementado la expectativa de vida», aseguró.

En esa línea, señaló que la provincia todavía no está del todo preparada con espacios que contengan a personas de la tercera edad. «Recién en estos últimos dos o tres años, gracias a la solidaridad, al voluntarismo de algunas familias, con un gran espíritu, comenzamos a tener lugares donde nuestros adultos mayores pueden pasar sus días». Ante este panorama, expresó que desde el Estado se prestará ayuda y se acompañará para que en este lugar en Fátima, los adultos mayores tengan un espacio «que transmita paz, sabiduría, cariño, y afectos. Y qué mejor que este lugar para que nuestros adultos mayores puedan estar ese tiempo, que no es un tiempo de despedida. Eso hay que entenderlo bien, estos lugares no son depósitos de gente», aclaró, dando cuenta que los hogares responden a los buenos valores de la sociedad y de las congregaciones. Así, expresó, dirigiéndose a los religiosos, «vengo a agradecer la confianza que tuvieron con nosotros, con el Gobierno provincial, para ayudarlos y acompañarlos en este proyecto tan noble».



Asimismo, informó que las obras del hogar se iniciaran mañana con el compromiso de ayuda y acompañamiento del Gobierno provincial. Mientras, el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach agradeció el ejemplo de hermandad que se respira en el predio de Fátima, un lugar de encuentro de los misioneros.

Entre los asistentes al evento estuvieron el padre de la SVD Héctor Maldonado, el padre Juan Rajimón y sacerdotes de la Congregación del Verbo Divino, junto a los responsables de la obra y su diseño arquitectónico.



EL HOGAR PROYECTADO

Se trata de un nuevo espacio que dará respuesta a una necesidad emergente para brindar un entorno agradable y cómodo a los ancianos, ya que nuestra provincia hay muchos sacerdotes activos mayores de 55 años aproximadamente, por lo que en unos 12 años serían mayores de 70 años y podrán contar con este espacio alejado de las molestias e inconvenientes que se presentan a diario en la actual residencia.

El lugar proyectado va a contar con una sala de terapia exclusiva y se va a invitar a otros cohermanos, dentro y fuera de la congregación; que requieran de los servicios que se ofrecerán en el nuevo Hogar, para que formen parte de esta “Casa de Descanso”. Se proyecta que tenga 20 habitaciones para contener a las personas en situación de ancianidad.