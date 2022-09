CON EL DINERO DE DESAFIO INTENTARÁ ARMAR SU PELUQUERIA

Mónica Fernández, del barrio Latinoamérica, de Posadas, es otra de las felices ganadoras del Programa “Desafío Confort”. “Me quedé sorprendida al recibir este notición”, dijo esta madre de dos niños, residente en Posadas desde hace nueve años.

Contó que se había anotado en un programa dedicado a las amas de casa y que, ahora, “cuando había perdido la esperanza, me entero que salí sorteada. No me imaginaba porque, además, es la primera vez que gano algo. Estoy contenta, feliz”.

Celebró que el equipo del IPLyC SE “me trajo una pava eléctrica, una juguera y una batidora de mano. Estos premios me vienen re bien, no los tenía, son de suma utilidad y me hacían falta, pero en estos momentos cuesta comprarlos”.

Como ama de casa y empleada de una panadería, aseguró que el dinero “me viene bien para poner un emprendimiento, para ayudar a mi sueldo. Como estoy estudiando peluquería en un colegio del barrio Sur Argentino, podría invertir en eso. Me faltaría comprar tijeras, y algunos otros elementos para empezar a ejercer la profesión. Esto me viene al pelo para seguir con el curso, que termina este año”.

Agradeció a la familia del IPLyC SE que “hace una excelente labor ayudando a los que más necesitan, para la gente es una ayuda importante. Espero que sigan creciendo y que sigan ayudando. Gracias por darme esta oportunidad. Me siento realmente afortunada”.

A quienes aún no se anotaron en el programa, instó a que lo hagan porque “el que persevera, siempre triunfa”.