COSECHA DE PODIOS POR PARTE DE LA ESCUELA DE RÓBOTICA EN TUCUMÁN

Este fin de semana, estudiantes y facilitadores de la Escuela de Robótica, compitieron en tres torneos de robótica organizados en la provincia de Tucumán.

El equipo integrado por Sebastián Tamis, Saira Espindola, Fernando Bronico, Jessica Gacek, Ulises Ávalos, Kiara Tabarez, Franco Aguirre, Macarena Benitez, Nicolas Ferreyra, Máximo Closs, Franco Homeniuk, José Carrillo y Martín Eiden comenzaron con el pie derecho en la “Segunda Jornada de Robótica Educativa” organizada por el Instituto Técnico General Belgrano de la ciudad de Banda del Río, donde se alzaron con un primer y segundo puesto en la categoría fútbol, primer puesto en sumo y segundo puesto velocista. Del evento participaron más de 250 competidores que llegaron de todas las ciudades aledañas, con el fin de difundir conocimientos en tecnología, innovación y programación.

En la segunda jornada compitieron en dos eventos en simultáneos, la fase interzonal de “La Liga Nacional de Robótica” y la “Tercera Jornada de Robótica Competitiva UTN – FRT” llevados a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional, San Miguel de Tucumán.

En la Liga Nacional obtuvieron el segundo y tercer puesto en la categoría de fútbol, mientras que en la jornada obtuvieron el primer puesto en sumo RC y segundo puesto en proyecto robótico educativo.

Debido a sus buenas actuaciones el equipo de Misiones continúa sumando puntos en el circuito nacional para llegar de la mejor manera a la final el 11 de noviembre en Hurlingham.

Una competencia de robótica es un evento donde los robots tienen que realizar una tarea, actualmente existen varios tipos de competiciones, las más populares en argentina son Fútbol, Sumo, Minisumo, Laberinto y Carreras.

Los concursos de robótica se han organizado desde los años 70. En 1979, el Institute of Electrical and Electronics Engineers organizó un concurso de Micromouse, evento que se lo puede considerar como el primero. Los eventos más conocidos por su longevidad: el All Japan Sumo de Japón y el Trinity College International Fire Fight Robot Contest. Otras competencias han crecido en popularidad con el paso del tiempo, siendo la Robocup y la Robo One dos de los principales eventos en los tiempos actuales. En paralelo, compañías como Lego y VEX han desarrollado sus propios eventos de marca. La provincia de Misiones cuenta con su propia liga de robótica, Copa Robótica Misiones, la cual tiene el aval de la Liga Nacional y sus competidores ya se extienden más allá de la provincia con proyecciones internacionales.