Una jubilada es la ganadora de la Mini Poceada

“Lo primero que pensé es en arreglar mi casa, que tiene goteras por todas partes”, dijo la mujer, residente en Puerto Iguazú, que se llevó 1.440.543 pesos durante el Sorteo N° 0630 (vespertino), de la Quiniela Mini Poceada, del 23 de agosto.

Agradecida a Dios por esta posibilidad, manifestó que es seguidora de la Quiniela Poceada y de la Quiniela Misionera, pero que “cuando apareció la Mini” también la incorporó a sus jugadas. “Así que hoy me estoy llevando un poquito de todo lo que aporto todos los días. En casa me dicen que no apueste tanto, pero yo les contesto que este es mi único entretenimiento”, agregó, entre risas.

Añadió que, durante la jornada del miércoles, después de confeccionar el cupón en la Agencia N° 318, “me senté frente al televisor y estuve marcando y marcando, y no podía creer cuando hice los cinco aciertos. Me puse muy contenta, y lo primero que hice fue llamar a mi esposo”.

Contó que diariamente cambia sus números y que, en esa oportunidad, incorporó a dos porque “había soñado que encontré un cuchillo perdido, y que mi hijo había caído a un excusado, y eso me trajo suerte. Cuando la conductora dijo que hay un ganador, y que es de Puerto Iguazú, me puse muy contenta. Y no pude dormir más. El pozo estimado para esta mañana de miércoles es de 850.000 pesos.