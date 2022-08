El INT abrió convocatorias para acceder a becas de investigación y de perfeccionamiento

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, lanzó dos convocatorias para toda la comunidad teatral y de artes escénicas. Están previstas 48 becas -dos por provincia- y las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto.

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, lanzó dos convocatorias para toda la comunidad teatral y de artes escénicas. Una de ellas es para acceder a becas de investigación -interesados pertenecientes a la comunidad teatral de todo el país podrán presentar sus proyectos de investigación-; y la otra, para becas de estudio y/o perfeccionamiento, que promueve la formación en el campo de las artes escénicas. Serán dos becas por provincia y las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto.

Esta instancia prevé el otorgamiento de 48 becas, las cuales podrán ser individuales o grupales, solicitadas únicamente por personas humanas, y deberán tener un/a tutor/a de trabajo de investigación.

El otorgamiento de las becas será de dos por provincia, de acuerdo al orden de mérito, según lo determine el Jurado Nacional de Calificación de Proyectos.

Quienes se inscriban, deberán contar con dos años de residencia continua en la provincia por la cual presentan la solicitud, independientemente de lo consignado en el domicilio del DNI.

Los trabajos deberán referirse a experiencias escénicas acontecidas en la región por la cual se postula.

Deberán comenzar durante el primer semestre del año 2023, finalizando, como máximo, a los dos años de haber sido iniciados.

El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos evalúa la solicitud de beca y el trabajo final presentado por el/la/los investigador/as/es.

Plan de Investigación: se tendrá en cuenta el objeto de investigación propuesto y el grado de aporte para las artes escénicas, los antecedentes, el marco conceptual, los interrogantes y problemas a los que pretende responder la investigación, los objetivos planteados, la justificación en la elección del objeto de estudio y relevancia de la investigación para la comunidad teatral, la metodología a utilizar, el cronograma de actividades planificado y la bibliografía.

Antecedentes individuales y/o grupales: se tendrá en cuenta la experiencia que cada uno de los integrantes tiene para afrontar el proyecto. Tendrá un valor adicional la experiencia en común que tenga el equipo de investigación.

Los antecedentes, la pertinencia y los motivos que justifican al tutor del trabajo de investigación: se tendrá en cuenta la experiencia, y conocimientos que tenga en el tema de investigación

Evaluación del trabajo final: se tendrán en cuenta la calidad de los contenidos y la claridad en la presentación, los resultados del trabajo y su aplicabilidad (se sugiere consignar toda la información necesaria para que pueda ser entendido claramente y no sea necesario hacer supuestos durante su valoración). No se aceptarán trabajos incompletos y/o mal presentados (el material deberá encontrarse ordenado de manera homóloga, legible y prolija). El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos podrá aprobar, o no, el trabajo final presentado; asimismo, podrá solicitar a las personas a cargo de la Investigación que reformule/n el trabajo como máximo hasta en tres oportunidades, y en caso de no aprobarlo en esa última instancia, se suspenderán los aportes dejando sin efecto el pago del monto restante.

Para más información consultar el Reglamento de las becas.

La inscripción está abierta mediante el sitio web de convocatorias del INT en www.inteatro.ar/convocatorias hasta el día 31 de agosto de 2022 inclusive.