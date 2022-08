“LOS TIPITOS”, Y UN ESPECTÁCULO A MEDIDA DE LOS POSADEÑOS

La banda de rock argentino se presentó en la noche del viernes en la plaza San Martín, de la capital provincial, de la mano del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y el Gobierno de Misiones, como parte del evento comercial Black Friday.

Para tener el privilegio de ser los primeros en ocupar un espacio frente al escenario, los seguidores del grupo, formado en la ciudad de Mar del Plata, en 1994, se empezaron a ubicar sobre el paseo público apenas cayó la tarde. Minutos antes de las 23, Raúl Ruffino, Walter Renzo Piancioli, Federico Bugallo, hicieron su aparición, en compañía del baterista Martín González Puig.

Apenas tomaron sus instrumentos, empezaron con “Flor negra”, y tras el saludo y la bienvenida al público posadeño, llegó “Apostar al amor”. Después de “La ley de la ferocidad”, ofrecieron un poco de rock, y luego de interpretar “Qué importa”, se volcaron a las canciones de amor “que también es parte de la vida, que no sabes si te pica o te duele”, dijo Pancioli, a lo que Ruffino agregó: “a mí me pica para componer canciones”.

Continuaron con “Júrame”, “Sábados blancos”, y la plaza “estalló” con “Silencio”. A su término, compartieron algunos temas del nuevo disco “Días por venir”, prácticamente un producto de la pandemia. Durante 2020 y 2021 tuvieron tiempo de engendrar melodías y letras que hablaran de lo que les pasó a ellos y a sus seres cercanos, no muy distinto a lo que vivieron la mayoría de los argentinos. Y así, a la distancia, compusieron más de 40 canciones.

Casi al final, la banda, que tiene influencias de importantes músicos del rock argentino, como “Charly” García o León Gieco, deleitó a los espectadores con “Llévame”, “Pretenden”, “Siguiendo la luna”; y cuando el clima de algarabía llegó a su máxima expresión, comenzó la despedida con “Brujería”, “Algo”, “Se te nota”, “Campanas en la noche”, dejando al público con ganas de más, de cantar y de bailar, también para aplacar el frío que a esa hora de la noche cobraba mayor intensidad. La tradicional fotografía, de espaldas a la multitud, marcó el final del espectáculo.

Siguen las actividades

Hoy, sábado 6 de agosto, en la Plaza San Martín: a las 17.30, desfile – Ruta del diseño Misionero; a las 20, intervenciones del Ballet Folklórico y del Ballet Clásico del Parque del Conocimiento; Como Agua entre los dedos; Aguas Primaverales; Dúo Alfonsina; Nervura, y Rock Nacional. A las 21, espacio gourmet (cocina y tragos en vivo, con sorteos); a las 22. Bacana + música brasilera, y a las 23, Dj.

En la Plaza 9 de Julio: de 17 a 20. Actividades para niños: Escuela de Robótica, Ministerio de Energía con juegos, Escuelita Vial. Museo Municipal con arte para niños.

En San Lorenzo y Bolívar: a las 19, Paola Leguizamón; a las 20, Pato García, y a las 21, Folha.

En Villa Sarita: a las 19, Dawnfall; a las 20, Máquina Mental; a las 21, Bocanada, y a las 22, Dj.

Domingo 7 de agosto, en la Plaza San Martín

A las 15, expo de autos clásicos y antiguos; a las 17, Grillitos Sinfónicos, y a las 18, dedicado a la niñez con la presencia del Programa “Gurises Felices”.