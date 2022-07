CON EL PREMIO DEL DESAFÍO, HARÁ UN REGALO PARA SU HIJA

Sonia Malveira (36), de San Javier, es ganadora N° 79 del Programa IPLyC Desafío Confort.

Se anotó hace unos cinco años, después de ver que una señora conocida había sido beneficiada. El día del sorteo, una amiga y su cuñado “me mandaron mensajes diciendo que me había ganado un premio, y no lo podía creer. Después de corroborarlo, me puse muy contenta porque el premio me llegó en un momento ideal”, dijo.

“Como no pude festejar los quince de mi hija, que ahora tiene 17, tampoco pagar su viaje de egresados, le había prometido que le iba a comprar las cosas básicas de una casa cuando terminara quinto año”, manifestó la mujer, que se dedica a la venta particular de productos y es ama de casa.

Manifestó su agradecimiento al IPLyC SE porque “ayuda a cumplir los sueños de quienes estamos al frente de un hogar, y porque esta vez me tocó a mí. Los felicito por estar siempre cerca de la gente. Esto es realmente de gran ayuda, viene muy bien para toda la familia”. Al referirse a los premios, indicó que a la batidora “la tenía que cambiar porque ya tiene muchos años de uso; tengo un secador de pelo pequeño, pero lo comparto con mis dos hijos, y tostadora, nunca tuve. Así que todos me vienen más que bien”.