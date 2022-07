MASIVA MOVILIZACIÓN DE ORGANIZACIONES Y GREMIOS EN REPUDIO DE PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA MOVIMIENTOS POPULARES

En una Jornada Nacional de Lucha que se realizó en todo el país, las organizaciones sociales y movimientos populares que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), junto a gremios estatales, se movilizaron masivamente este jueves en Posadas para denunciar, repudiar y rechazar la persecución «de la Justicia macrista y la campaña mediática difamatoria armada contra los movimientos populares y sociales».

Una columna de más de siete cuadras partió desde el mástil ubicado en las avenidas Uruguay y Mitre hasta la plaza 9 de Julio, integrada por el Movimiento Evita Misiones, la Corriente Clasista y Combativa; JP Evita, Somos Barrios de Pie; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA), los

Partidos Tierra, Techo y Trabajo, PCR y el PTP, bajo la consigna que se convirtió en un grito: «¡Basta de persecución judicial macrista contra las organizaciones y movimientos populares!».

La marcha integrada por los y las militantes y dirigentes de Posadas y de varias localidades de la provincia llegó a la plaza donde se realizó un acto en el que se manifestaron las y los referentes de las organizaciones sociales y sindicatos, como los dirigentes de la CCC, Graciela De Melo y Felipe Mazacote; el diputado Martín Sereno (Tierra,

Techo y Trabajo), y secretario provincial del Movimiento Evita, y el secretario general de ATE y CTAA, Jorge «Coqui» Duarte, entre otros.



«La persecución proviene del poder que nos empobreció»

Luego del acto, el diputado Sereno sostuvo que así como en la Cámara de Diputados, su Bloque Tierra, Techo y Trabajo presentó un proyecto declarando su repudio y preocupación por la estigmatización y persecución contra los movimientos populares; esta vez y en consonancia con la Jornada Nacional, marcharon en la provincia para

visibilizar «nuestro profundo rechazo a este proceso de espionajes, infiltración, allanamientos y judicialización hacia los sectores populares».

Consideró que el mismo sector político que empobreció al pueblo argentino mientras gobernó, ahora «nos persigue» ayudados por el partido judicial.

Para el legislador este accionar es claramente una disputa de poder, porque aún estando empobrecido y denigrado, «nuestro pueblo supo organizarse y construir políticas laborales, productivas, de salud, de educación, de cultura, y esto se puede constatar y visibilizar en los barrios populares, donde a las mujeres víctimas de violencia, las atienden y contienen las promotoras de género, lo mismo sucede con nuestras compañeras promotoras de salud que recorren las barriadas detectando patologías. Además, como la escuela no alcanza, los y las docentes populares se ocupan de dar clases de apoyo a los niños y niñas cubriendo la escolarización que falta. También podemos hablar de los alimentos que brindan en merenderos y comedores, de los espacios de cuidados, y de la recreación en escuelas de deportes para nuestros jóvenes», enumeró Sereno.



No se pueden detener los procesos populares

El legislador manifestó que la población que conforman unos 11 millones de argentinos y argentinas empobrecidos y desplazados, se reconvirtieron, aprendieron a organizarse y hoy son trabajadores y trabajadoras sin reconocimiento en el valor de sus tareas; pero pudieron construir comunidad y luchan por los derechos que claramente les corresponde.

«La reacción contra esa organización colectiva proviene de parte de un sector históricamente privilegiado de la Corte Suprema de Justicia, con prácticas de hostigamientos, persecución y estigmatización, y también se suma un sector de la clase política que quiere mantener el status quo, y busca frenar este proceso popular que avanza, conquista espacios y derechos, y ahora sale a disputar la política», expresó el diputado.

Entonces -subrayó- los que quieren seguir manteniendo la misma situación de poder, apelan a todas las herramientas que tienen para tratar de «desmembrarnos y desunirnos».

«Pero es bueno que sepan que el pueblo seguirá su camino de lucha porque los procesos populares no se detienen con nada. Y lo demuestra esta masiva movilización en las calles que nos encuentra fuertes, firmes, unidos y unidas, y vamos a resistir todo los embates que provengan de los sectores del poder establecido», aseveró el legislador de TTT.



«Salimos a las calles más fortalecidas»

Otra de las oradoras en la Jornada Nacional de Lucha, fue la coordinadora provincial de la CCC, Graciela De Melo, que coincidió en que la movilización fortalece a los movimientos populares, que con mucha convicción sobre lo que son y hacen, seguirán defendiendo a las organizaciones que están «en todos los rincones del país donde el Estado no llega», remarcó.

De Melo señaló que de esta manera responden a la sociedad y a la Justicia macrista que «nos persigue y quiere auditar a las organizaciones sociales. Nosotros trabajamos y aportamos para seguir creciendo y los únicos auditores a los que respetamos son a nuestros delegados. En estos días, la Justicia macrista entró pateando las puertas de

nuestros locales y comedores barriales, buscando castigarnos y demonizarnos. Sin embargo no vimos los mismos allanamientos violentos en las oficinas de Macri y sus ex funcionarios que fugaron los dólares, nos endeudó con el FMI y empobreció a nuestro pueblo. A ellos no los allanaron y siguen caminando tranquilos queriendo volver al

gobierno en el 2023. Pero le vamos a presentar pelea y seguiremos luchando en las calles por tierra, techo, trabajo, salud y educación y todas las necesidades de nuestro pueblo!», enfatizó la dirigenta,



«Que investiguen a los que nos endeudaron»

Una de las militantes del interior de la provincia, expresó: «Cuando tocan a uno o a una de nosotras respondemos todos y todas. Por eso llegamos a esta plaza desde el interior profundo con el mensaje de los compañeros y compañeras que no pudieron venir; pero que están en las plazas, en los barrios de Roca, Mártires, Bonpland; en las municipalidades trabajando en los proyectos laborales porque aunque nos quieran denigrar llamándonos planeros, somos trabajadores y trabajadoras sin derecho», indicó.

La joven calificó a la situación social como muy preocupante. «Nuestros niños y niñas, madres y adultos tienen hambre en los barrios porque la plata no alcanza. Pedimos a los medios capitalistas que dejen de estigmatizar a los movimientos populares y que nos vean como los que somos: mujeres y hombres que luchamos por la dignidad de tener un plato de comida en nuestras casas. Y a la Justicia le decimos que en vez de perseguirnos a nosotros, que investigue la enorme deuda que nos dejó el macrismo porque la deuda sigue siendo con nosotras», dijo Zaida, militante de la CCC.