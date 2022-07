MERENDEROS PARTICIPARON DE CONCURSO DE TEJIDO

Integrantes de cinco merenderos de Posadas y Garupá, participaron de una competencia de tejido que se realizó el sábado en la sede del Programa “Activando Voluntades”. Se denominó “7 vueltas solidarias” y consistió en tejer la mayor cantidad de cuadraditos de crochet para la confección de mantas que serán entregadas a los sectores de neonatología de los hospitales y las áreas de infancia de los municipios.

El primer puesto fue para el grupo del Merendero “Ángel Gabriel”, de Santa Inés, Garupá, que se llevó de una olla de aluminio de cien litros y un cucharón; el segundo, para el Merendero «Cara sucia», del barrio Santa Rosa, que ganó una multiprocesadora manual, y el tercero, para el Merendero «Sonrisitas», del barrio Itambe Miní, que se adjudicó una pava eléctrica.

La actividad fue presenciada por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, quien destacó la actitud de las mujeres que, además de ayudar en los merenderos, “son solidarias con los demás”. Además, “aquí, comparten las experiencias de sus situaciones, sus realidades, hasta las técnicas que utilizan para llevar a cabo el bordado o el tejido. A pesar del frío y de la lluvia, dijeron presente, lo que constituye un mensaje sumamente motivador”.

La responsable del Programa, Mabel Pezoa, indicó que el maratón de tres horas surgió con la intención que las mujeres que trabajan en los merenderos puedan brindar solidariamente sus conocimientos a la producción de estas mantas. Añadió que estos centros están ubicados en zonas muy vulnerables, “de muchas necesidades, pero cuando convocamos a sus referentes a trabajar por otros, por los bebés de otras mujeres, no se negaron. Y ese es el espíritu del programa, que más allá del lugar donde una se encuentre, pueda generar solidaridad, apoyo a otra persona, a otro sector”.

Para Pezoa, “es una iniciativa interesante que pensamos ampliar. Estamos muy conformes con los resultados por lo que vamos a hacer una convocatoria más amplia, invitando a otras personas a las que les interese tejer y colaborar con la comunidad”.

IPLyC Confort Crédito y Servicios (IPLyC CCyS) colaboró con las lanas, las agujas y los premios, mientras que las mujeres recibieron el apoyo técnico de la misma Pezoa y de Susana Venegas.

Dar de sí

Noelia, de “Cara sucia”, del barrio Santa Rosa, indicó que ya había colaborado en otras ocasiones y había acompañado a entregar mantas al Samic de Eldorado. “Tejo desde los ocho años, aprendí con una profesora, y a partir de ahí, no paré. Para un acto solidario como éste, no dudé en acercarme. Además, este clima lluvioso se presta para la actividad”, resumió.

Mabel, de “La hora feliz”, de Garupá, manifestó que “esta es una tarea que va a beneficiar a los bebés, y es la oportunidad para poder servir. Tejo desde niña, gracias a las enseñanzas de Rogelia, mi abuela jujeña. Es un conocimiento que heredé de ella y hoy lo pongo al servicio del otro”.

Luciana, del “Ángel Gabriel”, confió que teje desde los ocho años. “Es algo que tengo incorporado, y me pareció linda la propuesta de ´Tita´, nuestra encargada, de ayudar a personas que no están en una buena situación. El premio que obtuvimos es una herramienta que suma para nuestro trabajo”.

Otros proyectos

Pezoa recordó que a través de “Activando Voluntades” se confeccionaron 12 mil barbijos que fueron entregados a diversas reparticiones del Estado. “Fue de manera solidaria y lo llevamos a cabo en los puntos donde había disponibilidad de máquinas de coser. De esta manera, desde el IPLyC SE pudimos asistir a la Policía de Misiones, a la justicia, a los merenderos y otras instituciones, en momentos que no había tapabocas para comercializar”.

Asimismo, realizó la recuperación de 500 sillas que estaban en desuso en diferentes escuelas. En este caso, el Instituto proveyó los materiales necesarios y los internos de la Unidad Penal de Loreto efectuaron las tareas de restauración de estos muebles que ahora son utilizados en distintas instituciones. Por estos días, desde el programa trabajan en la reutilización de bolsas de alimentos para mascotas a fin de anexar como cambiadores para bebés, a las mantas que ya se producen.