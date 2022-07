«Alma guazú» suma propuestas artísticas al Parque de la Salud

En el marco de la propuesta «Libros a tu paso», del programa «Alma Guazú» , se realizó la primera jornada de «Encuentro con nuestros artistas», en el hall de acceso al Centro Misionero del Cáncer, sito en el Parque de la Salud de Posadas.

Junto a los artistas invitados en esta ocasión, estuvo la referente del programa, Celina Jedlicka, subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales del Ministerio de Cultura, acompañada por el vicegobernador Luis Arce; el presidente del Instituto Misionero del Cáncer Ángel D’Annunzio; y la concejal Marlene Haysler, quien entregó a Jedlicka la declaratoria de interés municipal de este programa, que se va a extender durante todo el año con diferentes artistas.

«El personal de salud es imprescindible, pero no siempre suficiente para lograr que una persona se recupere completamente», expresó Arce al hacer uso de la palabra. «Sabemos que la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial de la persona. Todos tenemos un alma, y por eso, traer arte a esta sala, -y que sea misionero, como un plus-, nos ayuda a enriquecerla, que eso también forma parte de la curación». En la misma línea opinó D’Annunzio, celebrando que el arte sea una parte más del área oncológica.

Letras y pinceles sobre el papel

El corazón de la actividad estuvo a cargo de los artistas María Elena Suza Pedrotti y Bernardo Neumann, autora e ilustrador del libro «Testigo», respectivamente. En la ocasión, Suza contó cómo nació su vocación de plasmar en palabras los hechos que impactan en su sensibilidad y cómo fue elaborando los poemas que conforman su primer libro. Una vez con los poemas en papel «se los llevé a mi amigo del coro a que me dé su opinión, y Bernardo –que de él se trataba- se ofreció a ilustrarlo. Para mí fue una sorpresa y un honor muy grande», aseguró. «No fue difícil, ya que las palabras de María Elena me despertaron un sinfín de imágenes. Lo que más me costó fue seleccionarlas», comentó el pintor. Ambos se declararon más que satisfechos de formar parte del programa que busca acercar el arte y el color a «las personas que están en un momento muy especial de sus vidas; llenas de temores, pero también de esperanzas».

Los artistas intercambiaron poemas y experiencias con los presentes. Asimismo, en la sala quedará expuesta todo este mes una veintena de obras de Neumann, que forman parte de «Testigo». El libro también quedó disponible en las bibliotecas que son parte de los «Alma Guazú – Libros a tu paso». Este es un proyecto que se suma a otras acciones de la Subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales, que atienden más que nada a la conciencia emocional. «Este trabajo se funda en una red de solidaridad». Los libros son donados y están a disposición de quien quiera leerlos en la sala o llevarlos a su casa. También se pueden traer libros para compartir, aclararon.